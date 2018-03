Aiutatemi a trovare mio figlio

Omicidio Neri - la mamma agli amici : Aiutatemi a trovare il killer : " aiutatemi a trovare l'assassino di Alessandro". Un grido di dolore della madre Laura, deciso ma senza voglia di vendetta ma solo di giustizia, ha spezzato il silenzio dopo la messa per dare l'ultimo saluto ad...

Omicidio Neri - l'appello di mamma Laura al funerale : ' Aiutatemi a trovare il killer' : Centinaia di palloncini bianchi e azzurri per ricordare Alessandro Neri , il giovane di Spoltore ucciso con due colpi di pistola e ritrovato l'8 marzo scorso lungo il greto del torrente Vallelunga, ...

Omicidio Pescara - la madre di Alessandro : "Non abbiamo sete di vendetta - Aiutatemi a trovare il colpevole" : La madre del 29enne ucciso a Pescara lancia un appello al termine della messa per il figlio: "Vi chiedo di aiutarmi a trovare chi ha fatto questo. Non ho sete...