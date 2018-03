: #Aiuta migrante incinta,rischia 5 anni - CybFeed : #Aiuta migrante incinta,rischia 5 anni - NotizieIN : Aiuta migrante incinta,rischia 5 anni - AulaFlexNa : aiuta una donna incinta tra la neve e rischia 5 anni di carcere per aver favorito la 'immigrazione clandestina'.... -

Una guida alpina francesefino a 5di carcere per aver soccorso una nigeriana all'ottavo mese di gravidanza che stava cercando di attraversare il confine tra Italia e Francia insieme al marito e ai due figli di due e quattro.L'uomo è indagato per violazione delle leggi sull'immigrazione. La guida ha incontrato la famiglia in mezzo alla neve, nei pressi del passo del Monginevro,a 1900 m. Li ha caricati in macchina e li ha portati in ospedale alle porte di Briançon. Fermato dalla Gendarmerie è stato condotto in caserma(Di lunedì 19 marzo 2018)