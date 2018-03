Air France | riapre voli da Catania a Parigi dopo 27 anni

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Roma, 19 mar.(AdnKronos) –ben 27Airi collegamenti da. Dal prossimo 27 marzo la compagnia aerease collegherà l’aeroporto Fontanarossa a Charles de Gaulle tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Il nuovo collegamento è previsto anche per la stagione invernale 2018-2019.IAir, inaugurati per la prima volta nel 1987 e interrotti il 31 marzo 1991, saranno operati con aeromobili Airbus A319 e A320. I nuovisi aggiungeranno a quelli del sabato e della domenica di Klm per Amsterdam, permettendo ai passeggeri in partenza dadi approfittare di comode coincidenze, entro le due ore di transito all’aeroporto dio Amsterdam, verso più di 100 destinazioni in Europa e 14 nel mondo.Il nuovo volo Airnon è l’unica novità del Gruppo Air-KLM da ...