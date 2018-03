AFFAR WEST | la docuserie che racconta la vita di Mike McConaughey debutta su Sky

domanipress

(Di lunedì 19 marzo 2018), la docu-serie chele vicende dell’esuberante“Rooster”, imprenditore di successo fratello del pluripremiato Matthew, e del socio Wayne “Butch” Gillian, sbarca in prima visione assoluta per l’Italia su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 119) da mercoledì 21 marzo alle 21.50.“Rooster”è il fratello del più celebre Matthew, l’attore capace di incantare il pubblico mondiale per le sue interpretazioni in film e serie tv cult come “Bernie”, “Mud”, “Magic”, “Interstellar”, “True Detective”, fino ad aggiudicarsi il Golden Globe come “Miglior attore in un film drammatico” e l’Oscar come “Miglior attore protagonista” per “Dallas Buyers Club”. Anche se in un altro campo – quello dell’imprenditoria – e a modo suo, ancheha ottenuto risultati stupefacenti, dimostrandosi il classico esempio di self-made man con uno ...