Aeroporti | Enac | inaugurato nuovo polo intermodale scalo Trieste 2

Aeroporti : Enac - inaugurato nuovo polo intermodale scalo Trieste : Roma, 19 mar. (AdnKronos) - Questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo polo intermodale presso l’aeroporto 'Pietro Savorgnan di Brazzà' di Ronchi dei Legionari - Trieste Airport, finalizzato a creare un sistema di connessione tra il trasporto aereo, ferroviario e su ruote con

Aeroporti : Enac - a Sacal occupazione anticipata scali Crotone e R. Calabria : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – La società Sacal, vincitrice della gara per la gestione degli scali di Crotone e Reggio Calabria, “è stata autorizzata dall’Enac all’anticipata occupazione e gestione, in attesa dell’emanazione del Decreto per la gestione totale da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro dell’Economia e delle Finanze. Nell’attuale regime di anticipata occupazione, ...

Maltempo : Enac - migliora situazione in Aeroporti : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – E’ in progressivo miglioramento nei principali aeroporti nazionali la situazione. Lo comunica l’Enac che continua a monitorare, attraverso la direzione generale e le proprie direzioni aeroportuali, l’evolversi dell’operatività negli scali in relazione alla situazione meteorologica.Roma Fiumicino è tornato alla piena operatività sebbene ci siano alcune ripercussioni in termini di ritardi ...

Aeroporti : Enac - inesatte notizie su gara Forlì : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – Sono inesatte e fuorvianti alcune notizie di stampa sul bando di gara pubblicato dall’Enac il 12 febbraio scorso per l’affidamento in concessione dell’Aeroporto di Forlì. Lo precisa l’ente nazionale dell’aviazione civile in una nota. “Il titolo dell’articolo ‘Enac chiede 6 milioni per salvare Forlì’ è fuorviante e non corretto rispetto al contenuto del bando, ...

Enac vince la vertenza con Sagas sugli Aeroporti calabresi : (Teleborsa) - L'Enac ha vinto la causa contro Sagas , relativa alla sua esclusione dal bando di gara per la gestione trentennale degli scali di Reggio Calabria e Crotone , assegnata a Sacal in seguito ...