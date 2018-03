aderenzadiabete | al via la campagna di educazione sanitaria

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Parte in questi giorni in farmacia ladi, nata dalla collaborazione di Federfarma Lombardiae AstraZeneca, col patrocinio di Regione Lombardia. Nelle farmacie lombarde sarà disponibile per tutti i cittadini il questionario di screening per misurare l’aderenza alla terapia diabetica, elaborato da un importante Comitato scientifico. Secondo recenti dati Istat, il diabete, una delle principali malattie croniche, ha toccato nel 2016 ben 3 milioni 200 mila persone in Italia, cioè il 5,3 per cento dell’intera popolazione. L’aderenza alle terapie permette inoltre un significativo risparmio, in termini economici, per il sistema sanitario regionale. La cura di questa patologia infatti non comporta solo spese per i farmaci, ma soprattutto per il trattamento di complicanze che insorgono stabilmente anche negli anni successivi al manifestarsi della ...