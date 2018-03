Adaci | 50 anni supportando | promuovendo e favorendo a livello nazionale i professionisti

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 marzo 2018) Le aziende italiane si stanno piano piano riprendendo dai duridi crisi, cercando di organizzarsi per migliorare e perfezionare i propri business e le loro performance sui mercati, sia italiani, che esteri. Molte società ora sono pronte per ritrovare un’importante competitività e il fattore acquisti diventa sempre più importante sia per ottimizzare i costi delle aziende che per snellire le procedure interne., l’Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, festeggia quest’anno i suoi primi 50, fondata infatti nel lontano 1968 con l’intento di «associare» tutti idell’area Acquisti e Supply Chain di diversi settori merceologici, riconoscendo loro il ruolo primario e strategico all’interno dell’azienda,, rappresenta oggi un punto di riferimento per la categoria. Senza scopo di lucro,, è un’associazione riconosciuta dal Ministero dello ...