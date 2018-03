Abu Mazen all' ambasciatore Usa in Israele | Figlio di un cane

Gaza - bomba e spari al passaggio del premier palestinese Hamdallah. Abu Mazen accusa Hamas : Codardi : A causa della deflagrazione sette persone sono rimaste ferite, secondo fonti di sicurezza. Hamdallah è illeso. L'esplosione è avvenuta poco dopo che il convoglio di auto era entrato nel territorio in mano ad Hamas, in una rara visita delle autorità palestinesi nella zona

Palestina in cerca di un successore per Abu Mazen. In pole Nasser al-Qudwa - nipote di Arafat : C'è un Arafat nel futuro della Palestina. Un cognome pesante, pari all'eredità politica lasciata. Da tempo all'interno del campo palestinese è all'ordine del giorno la successione alla guida dell'Autorità Nazionale del presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen). L'anziano leader (83 anni) è stanco, e il suo stato di salute si sta aggravando. Negli ultimi giorni di febbraio, il leader dell'Anp si è trattenuto ...

La salute di Abu Mazen preoccupa Israele : Negli ultimi mesi si è verificato "un ulteriore peggioramento" nelle condizioni di salute del presidente palestinese Abu Mazen: lo scrive oggi, con grande evidenza, il quotidiano Haaretz secondo cui i vertici politici e militari di Israele sono stati aggiornati. Israele - precisa il giornale - teme che "un ulteriore peggioramento delle sue condizioni" inneschi una lotta per la successione la quale potrebbe destabilizzare la ...

Abu Mazen in ospedale a Baltimora : ANSAmed, - TEL AVIV, 22 FEB - Il presidente Abu Mazen è "in buona salute e si è sottoposto ad una visita di routine". Lo dice il ministro palestinese Hussein al-Shaikh commentando la notizia diffusa ...

Gerusalemme - Abu Mazen a Nazioni Unite “Riconoscere la Palestina come membro” Poi lascia aula senza sentire Usa e Israele : Il riconoscimento dello Stato di Palestina e la creazione di un meccanismo multilaterale di mediazione sulla questione israelo-palesinese, con conseguente ufficializzazione del disconoscimento degli Usa nel ruolo di mediatori. Sono le richieste avanzate da Abu Mazen alle Nazioni Unite. Durante il Consiglio di Sicurezza sul Medio Oriente, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese ha chiesto una conferenza internazionale nel 2018 come ...

M.O. - Abu Mazen chiederà all'Onu processo di pace allargato : Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, chiederà negoziati con Israele in un contesto allargato e non sotto l'egida principale degli Stati Uniti. Abu Mazen parlerà martedì di ...

Modi arrivato a Ramallah - incontro con Abu Mazen : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Trump avverte Abu Mazen : “Basta aiuti se non negoziate” : Se i palestinesi vogliono continuare a ricevere gli aiuti economici americani, devono riprendere il negoziato. Ma se vogliono davvero la pace, probabilmente dovranno cambiare leadership. L’attacco contro Abu Mazen è stato lanciato ieri insieme dal presidente Trump a Davos, e dall’ambasciatrice Usa all’Onu Nikki Haley. Forse lo scopo era spingerlo a...

Mogherini - l'ultima alleata di Abu Mazen : Un tempo andava pazza per Arafat. Oggi deve accontentarsi dell'ombroso presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen. Ma poco cambia. L'importante per Federica Mogherini, fedele al passato di giovane militante del Partito Comunista, è che sia palestinese. E così tanto è stata algida e scontrosa a dicembre con Bibi Netanyahu, primo premier israeliano a far visita all'Unione europea in 22 anni, tanto è stata premurosa e ...

Pence celebra 'Gerusalemme capitale d'Israele'. Abu Mazen : 'l'Ue ci riconosca' : L'alto rappresentante della politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, ha ribadito la linea dell'Unione su Gerusalemme che dovrà diventare la capitale di due Stati, Israele e Palestina.

M.O. - Abu Mazen chiederà a Ue riconoscimento Palestina : Il presidente palestinese Abu Mazen chiederà all'Ue di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina, nel corso della sua visita a Bruxelles. Lo ha detto all'agenzia France Press il ministro degli ...

Abu Mazen - decisione di Trump è peccato : (ANSA) - IL CAIRO, 17 GEN - Il presidente palestinese Abu Mazen ha bollato come un 'peccato' la decisione del presidente statunitense Donald Trump di riconoscere Gerusalemme quale capitale di Israele ...

Abu Mazen predica la distruzione di America e Israele : Pare che subito dopo il discorso della distruzione tenuto domenica sera al Comitato Centrale Palestinese Abu Mazen abbia detto ai suoi, alla Mukata, «Potrebbe essere l'ultima volta che mi vedete qui». Tristezza, sconfitta, abbandono. È il 13° anno, compiuto ieri, di una presidenza senza successi, di cui mai si sono rinnovate le votazioni dal 2005, quando fu eletto all'indomani dell'Intifada. Domenica ha ...