A Salini Impregilo contratto per estensione metropolitana Parigi

Salini Impregilo vola in Borsa grazie al bilancio : Pioggia di acquisti su Salini Impregilo , che sta vola ndo a Piazza Affari con un rialzo del 10% a 2,574 euro e boom di volumi. Ad ora sono passati di mano oltre 6,7 milioni di pezzi a fronte dei 2,6 ...

Piazza Affari : accelera Salini Impregilo : Prepotente rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che mostra una salita bruciante del 7,94% sui valori precedenti. L'andamento di Salini Impregilo nella ...

Salini Impregilo utile cresce - ok ricavi : ANSA, - MILANO, 15 MAR - L'anno scorso Salini Impregilo ha registrato un utile adjusted di 117 milioni, in aumento del 70% rispetto al 2016, con ricavi a 6,5 miliardi , +5,8%, . I nuovi ordini sono ...

Salini Impregilo : ricavi +5 - 8% nel 2017 - pfn negativa per 646 milioni : Teleborsa, - Salini Impregilo ha archiviato l'esercizio 2017 con ricavi che si attestano a circa 6,5 miliardi con una crescita del 5,8% rispetto al periodo precedente. L'Ebitda è pari a 584,3 milioni ...

Salini Impregilo - Fisia Italimpianti si aggiudica contratto in Turchia : Teleborsa, - Nuova commessa per Fisia Italimpianti nella progettazione e realizzazione di impianti che migliorano l'eco-sistema. La società del Gruppo Salini Impregilo si aggiudica un contratto da 57 ...

Rally per Salini Impregilo : Vigoroso rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,13%. Su base settimanale, il ...