A Roma “La casa delle farfalle”

Presentata a Roma la nuova edizione de “La Partita Mundial” : Questa mattina, nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Largo Chigi 19 a Roma si è tenuta la conferenza stampa di presentazione de “La Partita Mundial – Italia vs Resto del Mondo”, un evento di calcio spettacolo, ideato e organizzato da Fabrizio Rocca e Olivio Lozzi, tra due squadre rappresentate da campioni che si esibiranno per beneficenza insieme a noti personaggi dello spettacolo e ad una ...

“La dolce Vitti” - a Roma in mostra la vita di un’attrice unica : Si intitola “La dolce Vitti” la mostra fotografica ospitata fino al 10 giugno al Teatro dei Dioscuri al Quirinale che ripercorre le vite, le svolte, lo stile, i film della grande attrice.

Roma : “Laziale non mangia maiale” - scritta razzista nella Capitale : Roma – Ennesimo inquietante fatto avvenuto a Roma. Ancora antisemitismo collegato al calcio nella Capitale, in particolare a RomaNord. Una scritta ‘Laziale non mangia maiale’ accompagnata da... L'articolo Roma: “Laziale non mangia maiale”, scritta razzista nella Capitale proviene da Roma Daily News.

Mostra Fotografica “La nostra Roma attraverso 4 fontane” a Spazio5 : Verrà inaugurata sabato 10 marzo 2018 alle ore 19 presso Spazio5 – via Crescenzio 99/d, a pochi metri da piazza Risorgimento e non lontano dalla... L'articolo Mostra Fotografica “La nostra Roma attraverso 4 fontane” a Spazio5 su Roma Daily News.

Elezioni politiche 2018 - quelli che hanno trovato chiuso. Video di un elettore Romano : “La gente è tutta fuori - non si può votare” : Brutta sorpresa per gli elettori più mattinieri. Alle 8.15 del mattino, in via Flaminia 223 a Roma il seggio è ancora chiuso e non si può votare. “Perché n’arivano ‘e cartelle”, racconta una elettrice. “Mancano i verbali”, spiega nella Video-testimonianza Claudio Bellero, che insieme agli altri elettori aspetta fuori dai cancelli L'articolo Elezioni politiche 2018, quelli che hanno trovato chiuso. Video di un ...

“Un uomo fortunato”. Avete mai visto la compagna di Nino Formicola? Si chiama Alessandra e la loro storia d’amore sembra la trama di un film Romantico : “La prima volta che la vidi era sposata proprio con lui…” : Si chiama Alessandra Raya ed è una donna bellissima. Ma a parte questo non molto si sa di lei, eppure in questi giorni non si parla d’altro, del suo compagno di vita, in questo periodo impegnato nell’Isola dei famosi. Eh sì, perché è una lunga storia d’amore quella tra il comico Gaspare e la “moglie” manager di un’azienda farmaceutica. Il virgolettato è d’obbligo perché i due non sono ancora sposati sebbene si conoscano da trent’anni e ...

“La lettura è un’isola e quello spazio è la misura della nostra felicità” : torna a Roma "Libri Come" con Camilleri e Piero Angela : Un bambino tra i sette e gli otto anni, un Tom Sawyer del nuovo Millennio, con pantaloni ripiegati, senza scarpe, camicia jeans e cappello di paglia. In mano non ha una canna da pesca, ma un libro che legge attentamente seduto su una grande valigia con una grande luna piena che gli fa da abat-jour naturale. È rapito da quel testo (un racconto, una favola, chissà?) e non c'è smartphone o videogioco che possano distrarlo ...

Crozza a Che fuori tempo che fa : “La nevicata di Roma? Mi domando come possano esserci forme di vita in Trentino” : Nella copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, Maurizio Crozza commenta con la consueta ironia i grandi disagi causati dalla nevicata che ha bloccato la città di Roma: “Per carità quando nevica a Roma è difficile valutare quanta neve sia scesa, non si sa… magari uno guarda le strade e sembrano 5 cm di neve, ma bisogna anche calcolare che sotto c’è una buca di mezzo metro. Per cui non è facile! Ci stanno le scuole chiuse, gli ...

“La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” – Michele Riondino protagonista del film dal Romanzo di Andrea Camilleri. : Trasmessi con record di ascolti gli scorsi lunedì i due inediti di Montalbano e in attesa di rivedere le repliche nelle prossime settimane, stasera su Raiuno va in onda il film tv tratto dai libri di Andrea Camilleri “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata“, con protagonista Michele Riondino, che ha vestito i […] L'articolo “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” – ...

Luca Barbarossa/ Neve a Roma - #passameersale virale : “La mia canzone ha sollecitato la creatività dei social” : Luca Barbarossa: Neve a Roma e #passameersale diventa virale. “La mia canzone ha sollecitato la creatività dei social”, il commento del cantautore capitolino. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:09:00 GMT)

Giovedì 22 febbraio “La forma dell’acqua” in versione originale negli Uci Cinema di Roma : Giovedì 22 febbraio sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano La forma dell’acqua, il lungometraggio diretto da Guillermo del Toro e interpretato da Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg,... L'articolo Giovedì 22 febbraio “La forma dell’acqua” in versione originale negli Uci Cinema di Roma su Roma Daily News.

“La Roma vuole i quarti” : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Ragioniamo partita dopo partita. Ora vogliamo arrivare ai quarti. Lo Shakhtar ha importanti qualità offensive ed è abituata a giocare questa competizione. La stiamo vivendo con il giusto equilibrio, sapendo che abbiamo sia la Champions, sia il campionato. Ma oggi siamo concentrati totalmente sullo Shakhtar”. Sono le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell’andata ...

Roma “last minute” : pareggio a Marassi contro la Sampdoria - è stato l’ultimo gol di Dzeko? : 1/15 LaPresse/Tano Pecoraro ...