A Firenze | per la prima volta riuniti gli artisti del gruppo OpenArtCode in una

Firenze - i genitori di Matteo Renzi indagati per false fatture : La Procura di Firenze ha messo sotto indagine i genitori di Matteo Renzi, Tiziano e Laura Bovoli, per emissione di fatture false. La coppia ha ricevuto dalla Procura un invito a comparire per chiarire ...

Come vincere i biglietti per il concerto di Emma a Firenze il 23 Maggio al Mandela Forum : Vuoi vincere i biglietti per il concerto di Emma a Firenze il 23 Maggio? Se hai in mente di partecipare al concerto dell'artista al Nelson Mandela Forum, allora non dovrai fare altro se non leggere le prossime righe e partecipare al concorso indetto da La Repubblica, con il quale si mettono in palio 10 biglietti per lo spettacolo che l'artista salentina terrà nel capoluogo toscano il 23 Maggio prossimo. L'artista sarà ospite della redazione ...

Per la prima volta riuniti a Firenze gli artisti del gruppo OpenArtCode - per una suggestiva mostra alla Basilica di San Lorenzo [FOTO] : 1/5 ...

Firenze - bandiera del 'Reich' in caserma : tre giorni di consegna per un carabiniere : Tre giorni di consegna semplice per il carabiniere che aveva affisso nella propria camera della caserma Baldissera di Firenze, sede del 6° Battaglione Carabinieri Toscana, una bandiera della ...

Firenze - scambia passanti per scippatori e gli versa addosso l’acido : 49enne arrestata : La donna ha aggredito due uomini in strada provocandogli gravi ustioni e sostenendo che volevano derubarla ma tutti gli accertamenti svolti dai carabinieri l'hanno smentita. Era lei ad essere in stato confusionale forse per l'abuso di alcol.Continua a leggere

“Costretta a farlo per Giorgio”. Gemma non aveva i soldi e a Uomini e Donne non nasconde i suoi problemi economici. “Dovevo pur pagare il biglietto del treno per Firenze…” : Di Gemma Galgani, ormai, sappiamo quasi tutto. Protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne, la ex di Giorgio Manetti non è ancora stata spodestata da alcuna altra dama, nonostante siano anni che partecipa al programma di Maria De Filippi. Anzi, adesso ‘rischia’ pure una promozione, visto che ha chiesto alla produzione di prendere il posto di Tina Cipollari al trono classico. La vedremo quindi anche in veste di ...

Il dolore della Juve per Astori. E quella scelta di "concedersi" all'abbraccio di Firenze : La notte della vittoria sul Tottenham tutta la squadra si presentò per imbarcarsi su un volo prenotato da Buffon e Allegri. Ma i posti erano limitati. E ai funerali i bianconeri rifiutarono la ...

Astori - retroscena sulla Juventus : "Buffon e Allegri hanno pagato il jet per tornare a Firenze" : Tutti si ricordano dell'arrivo della delegazione della Juventus a Firenze per il funerale di Astori dopo la vittoria a Wembley contro il Tottenham. Un gesto lodato da tutti, ma sul quale in pochissimo ...

Firenze - città in lutto per Diene : 9.33 Oggi lutto cittadino a Firenze per la morte del senegalese Idy Diene, ucciso il 5 marzo da Roberto Pirrone, in occasione della cerimonia funebre che si terrà alle Cappelle del Commiato prima che la salma venga rimpatriata, come deciso dai familiari, in Senegal. In occasione del lutto cittadino,fa sapere il Comune, saranno esposti la bandiera della città abbrunata o a mezz' asta sugli edifici pubblici e segni di lutto sui mezzi di ...

Ucciso a Firenze - lutto cittadino per Idy : ANSA, - Firenze, 13 MAR - lutto cittadino domani a Firenze per la morte di Idy Diene, il 54enne senegalese Ucciso il 5 marzo da Roberto Pirrone, e cerimonia funebre alle Cappelle del commiato prima ...

Libri contro il terrorismo : il dissuasore artistico per Firenze : Milano , askanews, - Barriere antisfondamento a forma di libro, per testimoniare che la cultura può fermare anche il terrorismo, in questo caso non solo come metafora. La casa editrice Giunti ha ...