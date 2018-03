A cosa servono i dazi di Trump

Instagram - a cosa servono le icone 'nascoste' : Chiamare e videochiamare su Instagram? Tra poco tempo sarà possibile farlo. Il sito di informazione tecnologica

Treni in tilt per neve - Trenitalia l’ha scoperto trent’anni fa a cosa servono gli scalda-scambi : È difficile giustificare i motivi che hanno provocato pesanti disagi e ritardi in tutta Italia, specialmente nella stazione di Roma Termini, dopo una nevicata di pochi centimetri, largamente prevista da tutti i meteo d’Italia. Disagi che hanno avuto ripercussioni su tutta la rete ferroviaria. Eppure le ferrovie sono un sistema che anche in presenza di abbondanti nevicate e basse temperature, può e dovrebbe funzionare. Gli stessi ...

Noci del sapone - a cosa servono : Noci del sapone, a cosa servono e soprattutto, funzionano davvero? Ecco tutte le informazioni su dove trovarle e come si usano. (altro…) The post Noci del sapone, a cosa servono appeared first on Idee Green.

A cosa servono il greco e il latino al liceo? : «A nulla», ha risposto Vito Mancuso alla domanda eterna: ed è per questo che è bello studiarli The post A cosa servono il greco e il latino al liceo? appeared first on Il Post.

Napoli - il dottore al paziente gay : Ma a cosa ti servono i genitali? : Un ragazzo sarebbe stato deriso da un medico dell'ospedale Cotugno di Napoli perché "gay". A denunciare il fatto è l'Arcigay del capoluogo campano."Recatosi in ospedale per sottoporsi ad una visita di controllo successiva ad un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto - scrive l'associazione sul sito - il tesserato di Arcigay Napoli è stato preso in giro dal chirurgo, che ironizzava in maniera ...

Napoli - dottore ironizza sul paziente gay : A cosa ti servono i genitali? : Un ragazzo sarebbe stato deriso da un medico dell'ospedale Cotugno di Napoli perché "gay". A denunciare il fatto è l'Arcigay del capoluogo campano."Recatosi in ospedale per sottoporsi ad una visita di controllo successiva ad un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto - scrive l'associazione sul sito - il tesserato di Arcigay Napoli è stato preso in giro dal chirurgo, che ironizzava in maniera ...

"A cosa ti servono i genitali?" - paziente gay bullizzato da medico : Napoli, 11 gen. (Adnkronos) - Un medico dell'ospedale Cotugno di Napoli avrebbe "bullizzato" un paziente omosessuale "prima ironizzando in maniera volgare sulla funzionalità e l'utilità dei suoi ...