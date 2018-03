A 9 anni uccide la sorella | come in un videogame?

Non lo faceva giocare ai videogame. A 9 anni spara e uccide la sorella di 13 : Un'altra tragedia in America legata alle armi. Una ragazzina di 13 anni è morta in un ospedale di Memphis, Mississippi, dopo essere stata colpita con un colpo d'arma da fuoco dal fratello di nove anni. Lo riferisce la polizia, secondo cui il bambino ha impugnato una pistola calibro 25 dopo che la sorella non gli ha ceduto il telecomando, sparandole alla testa da dietro. Stando alla ricostruzione non ancora confermata, il gesto è ...

Litigano per il videogioco - a 9 anni spara in testa alla sorella di 13 anni e la uccide : La tragedia in casa, i due stavano litigando su chi dovesse avere il controller: il bambino ha preso una pisola e l'ha puntata alla testa della ragazzina facendo partire un colpo mortale.Continua a leggere

Cantù. Luca Volpe uccide il nonno Giovanni : Dramma familiare in provincia di Como. Giovanni Volpe è stato ucciso a coltellate ieri nel pomeriggio. Il delitto è avvenuto a

Usa - aviatore dell’aeronautica uccide i figli di 2 e 4 anni e la moglie - poi si suicida : Strage familiare a Washington: un aviatore dell'aeronautica militare ha ucciso a colpi d'arma da fuoco i due figli di 2 e 4 anni e la moglie, poi, dopo aver allertato i soccorsi si è suicidato. Giallo sulle cause del tragico gesto.Continua a leggere

UCCIDE LA MADRE DI 101 anni E SI SUICIDA/ Colpa nostra - abbiamo smarrito la speranza di Péguy : A Rivoli (Torino) un pensionato di 77 ANNI, malato di tumore, prima ha ucciso l'anziana MADRE e poi si è SUICIDAto. Un gesto divenuto sempre più frequente. Perché? ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 06:08:00 GMT)IL CASO/ Colletti bianchi & spinello al potere: è l'Olanda, "Afghanistan" d'Europa, di R. IannuzziFUNERALI ALESSIA E MARTINA/ Se la mamma ha perdonato chi le ha uccise, perché non possiamo farlo noi?, ...

Uccide la madre di 101 anni e si toglie la vita : "Scusate ho un tumore" : Dramma della disperazione a Rivoli, comune alle porte di Torino. Un uomo ha ucciso la madre di 101 anni, che viveva con lui, e poi si è tolto la vita. L'uomo, che deteneva...

