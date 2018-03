A 9 anni spara e uccide la sorella di 13 | “Colpa dei videogiochi”

Usa - bimbo di 9 anni spara e uccide sorella. Litigavano per videogame - : accaduto in Mississippi. La ragazzina, 13 anni, è stata colpita alla testa dopo che non aveva ceduto al fratello il controller di un videogioco ed è deceduta in un ospedale di Memphis. Lo sceriffo: "...

Litigano per il videogioco - a 9 anni spara in testa alla sorella di 13 anni e la uccide : La tragedia in casa, i due stavano litigando su chi dovesse avere il controller: il bambino ha preso una pisola e l'ha puntata alla testa della ragazzina facendo partire un colpo mortale.Continua a leggere

'Ai soldati dicevano : Andate e sparate - i vietnamiti non sono umani'. 50 anni fa queste fotografie fecero vergognare l'America : Il 16 marzo 1968 Ron Haeberle, in Vietnam con l'esercito americano, assistette alla carneficina in cui morirono 350 civili inermi. Con le sue fotografia l'America dovette svegliarsi dal torpore e ...

Massacro di My Lai - cinquant'anni fa le foto che mostrarono al mondo la vergogna del Vietnam. Il fotografo : "Ai soldati dicevano : Andate e sparate - i vietnamiti non sono umani" : Attenzione: alcune immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità"C'era un uomo con due bimbi al seguito e un cestino in mano che andava incontro ai soldati, sul volto la disperazione. Gridava 'No VC, No VC, No VC!'. Cercava di dire che loro non erano vietcong. Uno dei militari, non fece una piega. Sparò a tutti e tre". cinquant'anni fa, il 16 marzo 1968, il Massacro di My Lain fu una delle pagine più scure del Vietnam. ...

Bari - sparatoria in pieno giorno a Catino : ucciso un pregiudicato di 43 anni : L'uomo, ritenuto vicino a uno dei clan mafiosi baresi che operano alla periferia nord, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco in via Caravella. Gli operatori...

Spara alla madre di 101 anni - poi si suicida. In un biglietto chiede scusa : 'Ho un tumore' : Ha ucciso la madre di 101 anni, che viveva con lui, e poi si è tolto la vita. Dramma della disperazione a Rivoli, comune alle porte di Torino. L'uomo, che deteneva regolarmente la pistola utilizzata ...

Sparatoria a scuola : uccisa una ragazza di 17 anni. "Si sarebbe diplomata a maggio" : Una ragazza di 17 anni è stata uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in seguito ad una Sparatoria avvenuta in una scuola dell'Alabama. La polizia, intervenuta sul posto, ha...

Firenze - spara ad un senegalese sul ponte Vespucci : arrestato uomo di 65 anni - Ultime Notizie Flash : Accade a Firenze, precisamente sul ponte Vespucci, dove un uomo spara il primo che incontra con lo scopo di finire in carcere

Carabiniere spara alla moglie e uccide le figlie di 8 e 13 anni : lei è in fin di vita - lui si è suicidato : Si è tolto la vita l'appuntato dei carabineri Luigi Capasso che questa mattina aveva sparato alla moglie, ferendola gravemente e poi una volta entrato in casa ha assassinato le figlie di...

