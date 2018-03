21 Marzo 2018 Giornata mondiale della poesia | ricordando Alda Merini

Report – Prima puntata del 19 Marzo 2018 – Anticipazioni - inchieste. : Questa sera, in Prima serata su Raitre Prima puntata della nuova edizione di Report, il programma di inchieste e approfondimento, che nelle scorse edizioni ha fatto luce su diversi casi scottanti, interessando una platea sempre più ampia. Report Alla conduzione, per la terza serie consecutiva, l’autore Sigfrido Ranucci e la collaborazione delle cinque storiche firme […] L'articolo Report – Prima puntata del 19 marzo 2018 – Anticipazioni, ...

OPINIONI INCROCIATE DEL LUNEDI 19 Marzo 2018 [440] : La situazione che si è creata appartiene dunque alla sfera della politica, quella cosa complicata che non si può ridurre a formulette. E invece sembra che tutti prima abbiano chiesto i voti proprio ...

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 19 Marzo 2018 a LatteMiele : Ariete recupero a metà - Cancro che offerte! : Oroscopo, oggi lunedì 19 marzo 2018, di PAOLO Fox. Previsioni segno per segno: recupero ma solo a metà per l'Ariete, il Cancro pronto a valutare delle offerte.E gli altri segni?(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 07:09:00 GMT)

Equinozio di Primavera 2018 : ecco perché quest’anno è il 20 Marzo e non il 21 : Nel 2018 l’Equinozio di Primavera, l’inizio della Primavera astronomica, avviene il 20 Marzo alle 16:15 UTC. Comunemente si dice che le stagioni cominciano sempre il giorno 21 di Marzo, giugno, settembre e dicembre, ma in realtà le date esatte di equinozi e solstizi dipendono dalla rivoluzione della Terra: fino al 2102 l’Equinozio di Primavera non sarà il 21 Marzo, ma il 20 o il 19. Nel momento dell’Equinozio, “il Sole nel suo ...

Isola dei Famosi 2018 / Tempo di bilanci per Bianca Atzei e Jonathan Kashanian (19 Marzo) : A un giorno dalla nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018, alcuni naufraghi hanno tirato le somme della loro avventura honduregna. Ecco il filmato del loro lungo sfogo…(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Buona Festa del Papà 2018 e migliori auguri : foto - frasi divertenti e video del 19 Marzo via WhatsApp : Fare gli auguri di Buona Festa del Papà 2018 in occasione di oggi 19 marzo è praticamente d'obbligo (oltre che un assoluto piacere): per questo abbiamo deciso di pubblicare questa ricca rassegna di foto, frasi divertenti, video canzone, poesia, filastrocca, disegni e GIF animate, tutte pronte per voi affinché possiate scegliere il contenuto che più degli altri possa rispecchiare il legame speciale che vi unisce al vostro babbo. Partiamo ...

IL RITORNO DI COLOMBO/ Su Rete 4 il film "Una ghigliottina per il Tenente Colombo" (oggi - 19 Marzo 2018) : Il RITORNO di COLOMBO - Una ghigliottina per il Tenente COLOMBO, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 19 marzo 2018. Nel cast: Peter Falk e Anthony Andrews, alla regia Leo Penn. (Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 04:08:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana guardando ai 23.000 punti (19 Marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana puntando a quota 23.000. Pochi dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 03:14:00 GMT)

Oroscopo Fanpage dal 19 al 25 Marzo 2018 – a cura di Pierre Newton : Buona primavera, anche se il cielo guarda ancora all’inverno, facendoci credere che i prati fioriti siano solo illusione. Ha scritto il letterato Markku Envall “Se hai il coraggio di guardare la luce, imita la primavera e vai avanti verso di essa”.Continua a leggere

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : elezioni Russia - trionfo per Vladimir Putin (19 Marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Vladimir Putin trionfa con oltre il 70%. Continuano le telefonate per uscire dall'empasse post elezioni. Orrore a Canicattini Bagni. (19 marzo 2018).(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 00:57:00 GMT)

Estrazione VinciCasa del 18 Marzo 2018 : Estrazione VinciCasa, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 77, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 18/03/2018 Combinazione Vincente 17 23 36 38 39 Dopo l’Estrazione di questa sera, ecco i numeri più ritardatari e più frequenti del VinciCasa Il numero più ritardatari è il 31 che manca da 18 turni Il numero più frequente è il […] L'articolo Estrazione VinciCasa del 18 Marzo 2018 proviene da GiGi Lotto.

Programmi TV di stasera - lunedì 19 Marzo 2018. Al via le nuove edizioni di «Report» e «Emigratis» : Sigfrido Ranucci Rai1, ore 21.20: Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata - Replica Fiction di Alberto Sironi del 2015, con Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci, Angelo Russo. Prodotta in Italia. Trama: Sono passati mesi dalla morte di François, Livia sembra avere finalmente superato il difficile lutto, pare tornata quella di sempre. Salvo è da lei, a Genova, e Livia è davvero felice di averlo tutto per sé per ...

Il Segreto : le trame dal 19 al 23 Marzo 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, e il lunedì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 19 al 23 marzo 2017 Aquilino, arrivato a Puente Viejo per entrare in società con Hernando, si […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 19 al 23 marzo 2018 – Anticipazioni sembra ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 18 Marzo 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 18 Marzo 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121).<s...