20 minuti inediti di God of War in nuovi video gameplay al 19 marzo

(Di lunedì 19 marzo 2018) Sony Interactive Entertainment e Sony Santa Monica hanno rilasciato oggi 19dueper God of War che mettono in evidenza uno degli elementi più importanti del gioco: il combattimento. Già stamane abbiamo visto il bellisimo filmato promozionale in computer grafica: la clip si intitola “Arrow” e vede come “protagonista” una freccia che percorre i campi di battaglia, scagliata da Atreus e che accompagna Kratos nel corso di diverse battaglie in cui l’ex Fantasma di Sparta sarà coinvolto insieme al suo misterioso figlio. Questodi God of War è realizzato interamente in sequenze cinematiche davvero spettacolari, tanto che il comparto visivo del trailer si pone al limite tra la computer grafica e il live action. Il gioco non poggerà su un motore grafico così dettagliato, ma risulterà comunque spettacolare e suggestivo.https://www.youtube.com/watch?v=2e-yAATMjBIOra ...