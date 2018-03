15 cose assurde viste a Model Expo Italy 2018

wired

(Di lunedì 19 marzo 2018) Verona – Nove tonnellate di mattoncini distribuite in un’area espositiva di oltre 6 mila metri quadrati: in occasione del sessantesimo compleanno della Lego,si conferma la principale manifestazione tematica del nostro paese e tra le maggiori d’Europa. Alla fiera di Verona ce ne era davvero per tutti: dalle riproduzioni di alcune delle più celebri piazze d’Italia all’universo di Star Wars, passando per Il trono di Spade e i supereroi della Marvel, senza dimenticare le origini, attraverso l’esposizione di set classici di ogni periodo. Sulle rive del Garda non si sono dati appuntamento solamente i fan dell’azienda danese. Questo weekend i quasi 70 mila metri quadrati disono stati presi d’assalto da persone di ogni età e passione: trenini elettrici, auto e navi radiocomandate, diorami, soldatini, escavatori, e ...