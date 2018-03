12 papà cult di fiction e serie tv

davidemaggio

(Di lunedì 19 marzo 2018) Milo Ventimiglia - This is Us Il 19 marzo è la festa dele diè piena la tv: trasono tanti i genitori rimasti nell’immaginario collettivo, capaci di far affezionare il pubblico e diventare qualche volta esempi da seguire. Per “festeggiare” questo giorno abbiamo pensato di stilare un elenco di dodici emblematici capifamiglia del piccolo schermo: occhio, però, perchè per alcuni di loro non è stato tutto oro quel che luccicava.tv: i 12più interessanti Lele Martini (Un Medico in Famiglia) Il personaggio interpretato da Giulio Scarpati nellaPublispei è un vero e proprio simbolo ormai, ma a rifletterci bene non dovrebbe più di tanto. Il dottor Lele nel corso delle dieci stagioni di Un Medico in Famiglia si è assentato diverse volte, “abbandonando” i figli e la casa nelle mani del padre Libero, che non ...