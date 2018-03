11 9 | salvò centinaia di vite | eroe ucciso dal cancro

L’11 settembre salvò centinaia di vite - “eroe-pompiere” ucciso dal cancro a 45 anni : Thomas Phelan, considerato uno degli “eroi” de L’11 settembre 2011, quando salvò centinaia di persone a New York, è morto a causa di un cancro . Bill De Blasio lo ha ricordato su Twitter: “Non dimenticheremo mai il tuo sacrificio”.Continua a leggere

Campidoglio - inaugurata la targa per Angelo De Fiore - da funzionario della Questura salvò centinaia di ebrei : inaugurata oggi nel quartiere Trieste la targa per ricordare Angelo De Fiore (1895-1969), il funzionario della Polizia di Stato che durante l’occupazione nazifascista a Roma salvò centinaia... L'articolo Campidoglio, inaugurata la targa per Angelo De Fiore, da funzionario della Questura salvò centinaia di ebrei su Roma Daily News.