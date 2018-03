1000 Biagi Biagi non pedala più Scritte a Modena contro il

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) "Marcononpiù"... "Onore a Marco Galesi"..."". Sono alcune dellecomparse, in occasione del 16° anniversario dell'uccisione da parte delle nuove Brigate rosse del giuslavorista Marcosui muri della facoltà di economia di, dove insegnava e dove sono in programma iniziative per ricordarlo. A darne notizia è Michele Tiraboschi, storico collaboratore di, che ha pubblicato le foto su Facebook.infamanti, che inneggiano a uno dei brigatisti condannati per l'omicidio, compiuto il 19 marzo del 2002 dalle Nuove Brigate Rosse a Bologna, in via Valdonica.La comunità accademica di Unimore "è profondamente turbata per le ingiuriosecomparse stamane sui muri del Foro Boario, che offendevano la memoria del professor Marco" ha detto il rettore dell'Università die Reggio Emilia ...