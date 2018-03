10 capolavori di Piero Portaluppi

wired

(Di lunedì 19 marzo 2018)è stato uno dei più importanti architetti e urbanisti della prima metà del '900 italiano. Pur avendo operato prevalentemente nel nord Italia, e in particolare per l'alta borghesia meneghina, a lui si deve una vera rivoluzione nel modo di pensare l'architettura di spazi pubblici e privati. Nel corso della propria carriera ha realizzato progetti in diversi settori: non solo palazzi e ville residenziali, ma anche centrali idroelettriche – in cui ha applicato stilemi architettonici più legati all'edilizia storica che a quella industriale – edicole funerarie, padiglioni espositivi, alberghi e molto altro. In occasione dei 130 dalla nascita, abbiamo raccolto nella gallery qui in alto 10 opere rappresentative di tutta la sua attività.