Yakuza | Kiwami 2 arriverà in occidente | vediamo quando

Uscita Yakuza Kiwami 2 in occidente confermata - indizi sul futuro della serie : Nel corso di un evento alla Gallery Nucleus in Alhambra, in California, SEGA ha annunciato che finalmente Yakuza Kiwami 2 - edizione remake del secondo capitolo della serie - uscirà in occidente entro la fine del 2018: e non solo, poiché il publisher ha anche parlato nel concreto del futuro della serie dopo Yakuza 6 The Song of Life, che arriverà nel nostro Paese nel corso di aprile ed è già disponibile da tempo in Giappone. Yakuza Kiwami 2 ...

Yakuza Kiwami 2 arriva il 28 Agosto 2018 : E’ trascorso un anno intero da quando Kazuma Kiryu si è congedato dal mondo di Yakuza in seguito agli eventi di Yakuza Kiwami. Il destino, tuttavia, ha in serbo altro per il leggendario Dragone di Dojima, Kiryu si ritroverà nuovamente in prima linea per una potenziale guerra, quando SEGA presenterà Yakuza Kiwami 2, uno dei capitoli più amati nella storia del franchise, rimasterizzato in Full HD per ...