Yakuza Kiwami 2 arriva il 28 Agosto 2018

gamerbrain

: #videogiochi Yakuza Kiwami 2 arriverà in Europa ad agosto - Yakuza Kiwami 2, remake del secondo titolo della celebr… - AkibaGamers : #videogiochi Yakuza Kiwami 2 arriverà in Europa ad agosto - Yakuza Kiwami 2, remake del secondo titolo della celebr… - zazoomblog : Yakuza Kiwami 2: lannuncio dello sbarco in Occidente arriverà oggi? - #Yakuza #Kiwami #lannuncio #dello - koeforoi : @titulitu @poripurojuro AH MA PERCHE' TE LI GIOCHI io sono un mona che non ha la ps3 quindi metà di yakuza va nel c… -

(Di domenica 18 marzo 2018) E’ trascorso un anno intero da quando Kazuma Kiryu si è congedato dal mondo diin seguito agli eventi di. Il destino, tuttavia, ha in serbo altro per il leggendario Dragone di Dojima, Kiryu si ritroverà nuovamente in prima linea per una potenziale guerra, quando SEGA presenterà2, uno dei capitoli più amati nella storia del franchise, rimasterizzato in Full HD per PlayStation 4.in Europa Dallo studio di sviluppo che ha presentato al mondo Kazuma Kiryu, Ryu Ga Gotoku ritorna in grandissima forma con2. Il gioco verrà pubblicato in versione fisica e digitale su PlayStation 4 il 28al prezzo di €49.99. E non è tutto, coloro i quali prenoteranno la loro copia di2 riceveranno una preziosa SteelBook con Kiryu e il ...