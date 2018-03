Windows 10 | arriva il supporto al formato fotografico HEIF

Sta arrivando un grande aggiornamento di Windows 10 : Si chiama Spring Creators Update e ha dentro molte novità, a partire da un sistema per vedere le app aperte sugli altri dispositivi e riprendere da dove le avete lasciate The post Sta arrivando un grande aggiornamento di Windows 10 appeared first on Il Post.

Arriva la conferma di Joe Belfiore : Windows 10 S verrà rimosso in favore della “modalità S” : Le indiscrezioni relative alla trasformazione di Windows 10 S nella cosiddetta “modalità S” sono state appena confermate da Joe Belfiore in un suo tweet. Il mese scorso, i colleghi di Thurrot.com, avendo ascoltato una loro fonte, avevano comunicato che il Windows 10 S come lo conosciamo oggi avrebbe avuto dei cambiamenti importanti con Redstone 4 (aka Spring Creators Update). Nello specifico, si diceva che l’attuale Windows 10 ...

The Sims 4 arriva su Final Fantasy 15 Windows Edition : Square Enix Ltd. ha collaborato con Electronic Arts e Maxis, lo studio che ha creato The Sims, per portare dei contenuti esclusivi di The Sims 4 su Final Fantasy 15 Windows Edition. Dal giorno di lancio del gioco, ovvero il 6 marzo, fino al 1° maggio, chi acquisterà Final Fantasy 15 Windows Edition su Origin sbloccherà un completo unico a tema The Sims composto dal celebre Costume Sims 4 da Super Lama e il Plumbob, che potranno essere usati da ...

Unigram X disponibile al download su Windows e Windows 10 Mobile - arriva anche il supporto a MyPeople : Dopo settimane di test interni, il team di sviluppatori indipendenti di Unigram X, il client di terze parti non ufficiale di Telegram, ha pubblicato sul Microsoft Store Unigram X. Si tratta di un major update dell’applicazione standard, rilasciato su Windows 10 e Windows 10 Mobile. che porta con sè una maggiore velocità e stabilità in quanto il codice è stato completamente riscritto da zero. Ma oltre alle prestazioni generali, sono state ...

Windows 10 : arriva nell’app Microsoft Foto la funzionalità “Scegli una stella” : Microsoft sta finalmente rilasciando una funzionalità nell’app Foto di Windows 10 stata presentata lo scorso anno durante la conferenza del build 2017. Ci riferiamo a “Scegli una stella” che, assieme a Story Remix, consente all’utente di selezionare una persona come protagonista del video che si sta modificando. Una volta selezionata, l’applicazione creerà ed editerà automaticamente un filmato dove viene messa in ...

Amazon Alexa su Windows 10 : arrivano maggiori dettagli : Appena qualche settimana fa abbiamo visto l’annuncio di Amazon al CES 2018 riguardante l’approdo di Alexa sui dispositivi Windows 10, rappresentando anche un eventuale pericolo per Cortana. Quest’oggi la giornalista di ZDNet, Mary Jo Foley, sembra aver trovato quella che sembra una pagina di registrazione ufficiale per provare per primi il servizio di Alexa su PC. Sign up for more info about Alexa for select Win 10 PC models: ...

Groove Musica : arriva l’equalizzatore su Windows 10 [Insider] : Mentre l’abbonamento Pass e la sezione del Microsoft Store dedicata alla vendita di brani non sono più disponibili, l’app Groove Musica non è stata proprio abbandonata. Un nuovo aggiornamento, infatti, è in rilascio in queste ore su tutti i PC e tablet Windows 10 (smartphone esclusi) che sono registrati al programma Insider nel canale fast. La novità è solamente una ma questa è indubbiamente molto interessante; stiamo parlando ...