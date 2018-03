Volley | sorpresa Ravenna battuta Perugia | alla bella

Beach Volley World Tour 2018 Doha. Europa padrona : finale a sorpresa tra Olanda e Russia : La caduta degli dei. A una settimana, poco meno, dal Major Series di Fort Lauderdale, il 4 Stelle di Doha, uno degli eventi più importanti dell’anno per montepremi, riserva sorprese su sorprese e porta in finale una delle coppie favorite della vigilia, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen, desiderosi di riscatto dopo l’eliminazione ai quarti in Florida, e gli outsider russi, Stoyanovskly/Velichko, che avevano iniziato il loro torneo ...

Beach Volley World Tour 2018 - The Hague. April Ross torna a vincere! Lettonia a sorpresa nel maschile : Doppia sorpresa nel torneo di The Hague che ha vissuto oggi la sua fase conclusiva con il trionfo in campo femminile delle statunitensi April Ross e Alexandra Klineman, mentre il campo maschile Martins Plavins ed Edgars Tocs, al primo torneo assieme, fanno saltare il banco. Non è un torneo per i giovanissimi, quello sulla sabbia olandese, con April Ross, 35 anni, tra le donne e Martins Plavins, 32 anni, tra gli uomini che ancora una volta ...