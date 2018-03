Vladimir Putin eletto presidente della Russia per la quarta volta : oltre il 73% dei consensi : Vladimir Putin è stato eletto presidente della Russia per la quarta volta. Secondo gli exit poll, avrebbe riscosso il 73,9% dei consensi. Questo, stando alla Costituzione attualmente vigente, sarebbe l'ultimo mandato per Putin: nel 2024, a meno di riforme costituzionali, non potrebbe ripresentarsi alle presidenziali.Continua a leggere

Elezioni Russia - Vladimir Putin rieletto per il suo quarto mandato : gli exit-poll lo danno al 73 - 9% : I primi exit-poll danno il presidente Vladimir Putin rieletto per la quarta volta con il 73,9% dei voti. L’affluenza alle 19 ora di Mosca ( le 17 in Italia) era del 59,5%. Un vero trionfo che, se confermato, supererebbe anche le sue stesse aspettative. Accolto da una folla di giornalisti russi e stranieri, il leader del Cremlino si è recato al seggio numero 2151 presso l’Accademia delle Scienze: “Sono sicuro che il programma che ho ...

Oggi Vladimir Putin ridiventerà… zar di tutte le Russie : Ora il mondo sa che erano tutte balle, studiate a tavolino dalla Cia per sviluppare una politica aggressiva e rampante, proposta dai 'falchi' del Project for the New American Century, che ...

Molti nemici - molti voti. Vladimir Putin usa lo scontro con la Gran Bretagna per l'ultima spinta prima del voto : molti nemici, molti voti. Perché quei nemici di oltre confine alimentano l'orgoglio patriottico, rafforzano la narrazione di una Russia attaccata perché temuta, e offrono altri argomenti alla propaganda nazionalista su cui "zar Vladimir" ha costruito il suo trionfo annunciato alle elezioni presidenziali di domenica. La "guerra diplomatica" con il Regno Unito caratterizza la vigilia del voto, apre le prime pagine dei giornali, ...

La diplomazia delle armi dello zar Vladimir Putin : La corsa è iniziata. E lui, stavolta, vuole vincerla. Perché Donald Trump non è Ronald Reagan e, soprattutto, perché lui non è Michail Gorbaciov. "Lui" è lo "zar del Cremlino", il dominus mediorientale, il presidente-padrone della Federazione Russa: Vladimir Putin. Il riarmo di Mosca non è la risposta alla traduzione in spese militari dell'"America first" dell'inquilino della Casa Bianca. Quel ...

La Russia di Vladimir Putin e la guerra della disinformazione : L'interferenza nei sistemi di informazione delle democrazie occidentali ha innescato una nuova guerra fredda. Cosa si può fare per vincerla. L'inchiesta dell'Economist

Pino Scotto : 'Il leader più rock? Io scelgo Vladimir Putin' : 'Il rock non è solo musica, ma anche una terapia e un antidoto al rimbecillimento globale di questi tempi dominati da opportunisti, corrotti, mignotte e trafficoni, dove le giovani generazioni hanno ...

Corea del Nord - asse Kim Jong-un-Vladimir Putin : il patto del carbone che spaventa il mondo : La Corea del Nord , l'anno scorso, ha trasportato carbone in Russia . La materia prima di Kim Jong-un è stata successivamente consegnata alla Corea del Sud e al Giappone, in una palese violazione ...