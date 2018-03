Vino | Coldiretti | gli italiani preferiscono il rosato | +20 | 7%

Coldiretti - per dazi USA a rischio 40 - 5 mld di export Made in Italy. Vino - olio e pasta i prodotti preferiti : Teleborsa, - A rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy per la guerra commerciale con gli Stati Uniti dopo il record storico del 2017, con un aumento del 9,8% rispetto all'anno precedente. ...

Vino - Coldiretti : plauso per lo stop alle speculazioni sui nuovi vigneti : Bene lo stop alle speculazioni sui nuovi vigneti con una soglia massima di 50 ettari per i nuovi impianti e la garanzia di una quota minima compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti, qualora le domande ammissibili dovessero risultare superiori alla superficie messa a disposizione. E’ quanto afferma la Coldiretti rispetto al nuovo decreto del Ministero delle Politiche Agricole che fissa un limite per ciascuna domanda di autorizzazione a ...

Vino - Coldiretti : crescita del 13% in cinque anni delle enoteche in Italia : Una crescita del 13% in cinque anni delle enoteche in Italia con la presenza di 7.300 “oasi del Vino” lungo tutta la Penisola. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti e della Camera di commercio di Milano dalla quale si evidenzia la crescente attenzione alla qualità negli acquisti di Vino che è diventato una espressione culturale da condividere con amici e parenti. I tre capoluoghi con il più alto numero di punti vendita sono – ...

Vino - Coldiretti : “Nell’export il consumo di spumante doppia quello di champagne” : Con le esportazioni che hanno raggiunto il record di 360 milioni di litri nel 2017, le bottiglie di spumante italiano consumate all’estero sono risultate praticamente il doppio di quelle di champagne francese. E’ quanto emerge dal bilancio tracciato dalla Coldiretti che stima per il 2017 un aumento dell’11% delle spedizioni oltre frontiera delle bollicine italiane che consente di doppiare i cugini francesi. “Fuori dai confini nazionali ...

Vino - Coldiretti : all'estero 6 mld del nettare di Bacco. Un record : Roma, 3 gen. (askanews) Conclusi i brindisi di fine anno è tempo di bilanci per il Vino Made in Italy che aumenta del 7% il valore dell'export e raggiunge il massimo storico di sempre a circa 6 ...