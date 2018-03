Video Highlights Sampdoria – Inter 0-5 | Tabellino Serie A 18-03-2018

lanotiziasportiva

: VIDEO #MSR così @VincenzoNibali ha fatto il vuoto. Riguarda l'impresa dello Squalo #MilanoSanremo #highlights (… - Gazzetta_it : VIDEO #MSR così @VincenzoNibali ha fatto il vuoto. Riguarda l'impresa dello Squalo #MilanoSanremo #highlights (… - PremiumSportHD : #serieapremium Stop #Juve: bianconeri bloccati sullo 0-0 contro una solida #Spal in piena lotta salvezza. Qui gli… - JuventusFCYouth : Oggi inizia la #ViareggioCup della Juventus: carichiamoci gustandoci gli HIGHLIGHTS ?? della Finale vinta dalla nost… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Risultato Finale0-5: Cronaca ePartita 29° GiornataA 18 Marzo. Una partita che vede subito l’prendere il possesso del campo ed andare vicino al gol a più riprese. Si vede subito come lanon è più la squadra che ha messo in difficoltà la Juventus, uscendo vittoriosa dallo scontro diretto. I nerazzurri ci provano fin dai primi minuti con Icardi che non riesce a colpire il pallone con la testa su cross di Cancelo. Poi ci prova con il destro, ma manda malamente il pallone sul fondo. Anche Rafinha è molto attivo in avanti con diverse conclusioni in area di rigore che avrebbero meritato maggior sorte. Poi entrano in cattedra i due maggiori talenti della formazione nerazzurra. Perisic prima con un bel colpo di testa a firmare il vantaggio, quindi Icardi a marcare il suo personalissimo poker. Partita finita dopo ...