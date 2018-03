Video Gol Crotone-Roma 0-2 | Highlights e Tabellino Serie A 18-03-2018

lanotiziasportiva

(Di domenica 18 marzo 2018) Risultato Finale0-2: Cronaca eGol El Shaarawy, Nainggolan 29° GiornataA 18 Marzofinisce 2-0 per la squadra ospite, che vince per la quarta volta di fila lo scontro con la squadra calabrese. La squadra di Di Francesco vince anche la sua quarta partita di fila, dopo i successi con Napoli, Torino e Shakhtar, una vera e propria ventata di ossigeno per una squadra in cerca di rilancio. Il primo tempo rivela tutte le insidie per lanell’affrontare la sfida con il, una squadra non più sprovveduta e senza identità com’era l’anno scorso, bensì una squadra ben messa in campo con la propria idea di calcio. La squadra di casa è subito brava a pressare alto la, facendole sbagliare quasi tutti i palloni in impostazione, e guadagnandosi così la possibilità di andare al tiro. La squadra di Di Francesco però è brava a ...