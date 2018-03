Verona Atalanta Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Probabili Formazioni Verona-Atalanta Serie A 18-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Verona-Atalanta, 29^ Giornata di Serie A, 18-03-2018 alle ore 15:00. Pecchia ritrova Romulo dopo la squalifica, nella Dea rischia un acciaccato Gomez. Il Verona ospita l’Atalanta al Bentegodi per un match valido per la 29esima giornata di Serie A. Il match andrà in scena alle 15:00 di domenica 18 marzo, in palio punti importanti per salvezza ed Europa. Dopo due vittorie di fila, gli uomini di Pecchia scenderanno ...

Mandorlini : «L'Atalanta deve vincere Al Verona può andare bene un pareggio» : L'intervista ad Andrea Mandorlini con il cuore diviso a metà: è stato allenatore sia dell'Atalanta sia di Hellas Verona.

Verona-Atalanta : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite Sky Go per gli abbonati Sky. probabili formazioni Pecchia ritrova Romulo dopo la squalifica e recupera ...

Calciomercato Serie A - ecco i botti : scatto in attacco per Bologna - Atalanta e Napoli - novità per Genoa e Toro - mosse salvezza per Verona e Benevento : 1/21 ...