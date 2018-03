Ventenne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo nel Siracusano - : Il cadavere della giovane, diventata madre da pochi mesi, è stato ritrovato in un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni , Siracusa, . Ieri sera il padre ne ...

Ventenne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo nel siracusano. Indiziato dell'omicidio il compagno della vittima : È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del siracusano. vittima una giovane di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi. A denunciarne la scomparsa era stato ieri sera il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno.Il compagno della vittima si trova al ...

Milano - Ventenne uccisa a coltellate in un appartamento : sospettato un uomo : Una ragazza di 20 anni è stata uccisa a coltellate a Milano. A trovarla in un appartamento a Milano, nella zona sud della città, sono stati gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica. Nella ...