Ventenne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo nel siracusano Indiziato

(Di domenica 18 marzo 2018) È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di unartesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del. Vittima una giovane di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi. A denunciarne la scomparsa era stato ieri sera il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno.Il compagno della vittima si trova al momento nella caserma dei carabinieri per essere interrogato. Sarebbedell'omicidio. In base ad una prima ispezione cadaverica, la donna sarebbe stataieri sera intorno alle 22. Il cadavere, buttato nel, è rimasto incastrato tra le lamiere e non è arrivato in fondo. L'assassino ha provato a spingerlo giù, poi lo ha coperto con il coperchio in ferro e si è allontanato.