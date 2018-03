Venezia | dimentica la sigaretta accesa | uomo divorato dalle fiamme | salva la moglie

Passalacqua - dimenticare Girona e rimettersi in marcia. Recupido : 'Con Venezia ce la possiamo fare' : Duccio Gennaro Un brutto colpo da riassorbire subito. Domenica c'è subito Venezia in campionato e non sarà facile per la Passalacqua. La squadra sta cercando di recuperare energie proprio in vista del ...

Shoah : a Venezia 17 nuove pietre d'inciampo per non dimenticare (4) : ...un impegno concreto di tutti affinche gli errori del passato non abbiano modo di ripetersi e soprattutto perche abbiamo un obbligo nei confronti delle generazioni future di lasciare un mondo migliore ...

Shoah : a Venezia 17 nuove pietre d'inciampo per non dimenticare (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il percorso delle pose è proseguito al civico 2055 di San Marco, nei pressi di Via XXII Marzo, con la posa di due pietre dedicate a Giuseppe e Giulio Fano per continuare con le pietre in ricordo a Emma Geltrude Calimani e Bruno Bassani. Poco dopo, all’Ospedale Civile, è s

Shoah : a Venezia 17 nuove pietre d'inciampo per non dimenticare (2) : (AdnKronos) - Nel selciato delle strade, lungo i marciapiedi, in corrispondenza delle abitazioni in cui la persona perseguitata veniva prelevata per essere deportata o uccisa, sono state complessivamente posate oltre 65 mila pietre d'inciampo, che riportano su una targa d'ottone il nome della person

Shoah : a Venezia 17 nuove pietre d'inciampo per non dimenticare (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Dopo la tappa al Lido di Venezia dove quattro pietre ricordano da oggi la famiglia Bassani, il percorso della memoria, patrocinato dal Consiglio d'Europa – ufficio di Venezia, è giunto all'Università Ca' Foscari. Proprio all'ingresso principale dell'ateneo Veneziano è sta