Venezia Cantù Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket Serie

Cantù - una classicissima a Venezia Ma gli ultimi precedenti sono negativi : La partita sarà trasmessa alle 19 da Eurosport Player, radiocronaca su Radio Cantù 89.600 FM e streaming su radiocantu.com. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Milano anticipa il sabato - Venezia attende Cantù. Tanti scontri playoff : Sarà una delle due capoliste, l’EA7 Emporio Armani Milano, ad aprire la ventiduesima giornata della SerieA. L’Olimpia attende al Forum la Dolomiti Energia Trento. Se da una parte la squadra di Pianigiani vuole mantenere la vetta della classifica, mettendo pressione poi a Venezia, dall’altra parte la formazione di Buscaglia cerca il grande colpo in trasferta per continuare a mantenersi attaccata alla zona playoff. Sono due gli ...

Basket - serie A Cantù sorprende Avellino - Venezia e Milano nuova coppia di testa : ROMA - Avellino cade a Cantù: ne approfittano Milano e Venezia per spartirsi la vetta della classifica. L'Olimpia travolge Sassari, mentre Venezia batte al fotofinish Bologna, riuscendo a tenere il ...

Basket - 20a giornata Serie A 2018 : Milano e Venezia sole in vetta - Avellino beffata a Cantù : Dopo due domenica di stop, tra Coppa Italia e Nazionale, la Serie A di Basket è ripartita con la 20esima giornata. Milano doveva reagire, dopo la tremenda eliminazione dalle Final Eight e la contestazione in settimana in Eurolega. L’Olimpia lo ha fatto alla grande, vincendo con un netto 116-93 contro Sassari. Una partita che l’EA7 ha condotto dall’inizio alla fine, accelerando in maniera definitiva nel terzo periodo. Ben sei i ...

Cantù e Cremona volano alle Final Eight. Venezia batte Milano. Vincono Brescia e Torino : Bologna, 14 gennaio 2018 – Vanno alla Red October Cantù e alla Vanoli Cremona gli ultimi due pass per partecipare Final Eight di Coppa Italia che si giocheranno al Mandela Forum di Firenze dal 15 al ...