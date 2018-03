Valanghe | un morto e due feriti al passo Stalle 

Valanghe : scialpinista torinese morto dopo 7 giorni di agonia : Domenica scorsa era stato travolto da una valanga nei pressi di Usseglio (Torino), vicino al comprensorio sciistico di Pian Benot: è morto nella notte Emiliano Versino, lo sciatore di 36 anni ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime all’ospedale Cto di Torino. I soccorritori erano riusciti a individuarlo nella neve e l’avevano rianimato sul posto per oltre mezz’ora. L'articolo Valanghe : scialpinista ...

Piemonte - un incidente e tre Valanghe sulle Alpi : un morto e un ferito gravissimo : Uno snowboarder è morto sulle Alpi Lepontine, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola , dopo essere precipitato da un salto di roccia durante una discesa in località San Domenico di Varzo. In ...

Giappone - improvvisa eruzione del Monte Shirane : investiti da pietre e Valanghe - un morto e 10 feriti [VIDEO] : Almeno 10 persone sono rimaste ferite in Giappone a causa dell’improvvisa eruzione del vulcano Monte Shirane: cinque persone sono rimaste gravemente ferite perché colpite dalle pietre lanciate dal vulcano in eruzione, mentre sei militari impegnati in una missione di addestramento sugli sci sono stati travolti da una valanga che sarebbe stata una conseguenza della stessa eruzione. Tra questi una persona ha perso la vita, secondo quanto ...