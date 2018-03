Uscita Yakuza Kiwami 2 in occidente confermata | indizi sul futuro della serie

optimaitalia

(Di domenica 18 marzo 2018) Nel corso di un evento alla Gallery Nucleus in Alhambra, in California, SEGA ha annunciato che finalmente2 - edizione remake del secondo capitolo- uscirà inentro la fine del 2018: e non solo, poiché il publisher ha anche parlato nel concreto deldopo6 The Song of Life, che arriverà nel nostro Paese nel corso di aprile ed è già disponibile da tempo in Giappone.2 uscirà il 28 agosto 2018. Per l'occasione, SEGA ha rilasciato anche un nuovo logo dello studio che si è occupato di sviluppare il titolo - Ryu Ga Gotoku - e un trailer che annuncia il lancio occidentale del remake, che avverrà al di fuori del Giappone e approderà quindi in Nord America ed Europa.2 era disponibile per il mercato nipponico dal 7 dicembre 2017 e ci si chiedeva da tempo quando sarebbe arrivato da ...