Usa | stop a dialogo economico con Cina

Giochi a 1 euro da GameStop portando l’Usato : tutte le offerte per la Festa del Papà : GameStop ha lanciato le offerte ufficiali per la Festa del Papà. Tra i tanti Giochi in offerta ci sono anche Wolfenstein 2, MotoGP 17 e Resident Evil 7. Il prossimo lunedì 19 marzo è la Festa del Papà e GameStop ha ben pensato di lanciare per l’occasione una speciale promozione che interessa diversi videoGiochi. L’idea regalo per la Festa del Papà questa volta arriva direttamente da GameStop che tra i tanti titoli in offerta propone anche ...

Miley Cyrus nei guai - la cantante accUsata di plagio per We can’t stop : Indietro 15 marzo 2018 2018-03-15T14:37:19+00:00 ROMA – guai in vista per Miley Cyrus che rischia di dover sborsare 300 milioni di dollari per plagio. Sotto accusa We can’t stop, la hit contenuta nel suo quarto album Bangerz. Il brano avrebbe copiato We run things, brano del musicista giamaicano Flourgon che ha citato in giudizio la cantante […] L'articolo Miley Cyrus nei guai, la cantante accusata di plagio per We can’t stop proviene da ...

Miley Cyrus accUsata di plagio per We Can’t Stop - troppo simile a We Run Things di Flourgon : audio delle canzoni a confronto : Miley Cyrus accusata di plagio per la canzone We Can't Stop, brano contenuto nell'album Bangerz, pubblicato nel 2013. Secondo l'agenzia stampa Reuters, la citazione in giudizio per Miley Cyrus viene dal musicista giamaicano Flourgon, che dopo aver fatto causa alla popstar statunitense, avrebbe chiesto ben 300 milioni di dollari per il risarcimento dei danni. A quanto pare, sembra proprio che la hit di Miley Cyrus We Can't Stop, una tra le ...

Addio di Tillerson. Ora Pechino teme i dazi - l’avvicinamento degli Usa a Taiwan e lo stop ai colloqui con la Nord Corea : La notizia del licenziamento di Rex Tillerson da Segretario di Stato del governo degli Stati Uniti era attesa. Anche in Cina. Pechino fa sapere via stampa che collaborerà con il nuovo capo della diplomazia statunitense Mike Pompeo, anche se alcuni esperti si dicono preoccupati di eventuali ripercussioni sui rapporti tra i due paesi e, soprattutto, sull’avanzamento dei colloqui sulla Corea del Nord. La prima volta che arrivò in visita ufficiale ...

Miley Cyrus accUsata di plagio per “Can’t Stop” : chiesti 300 milioni di dollari di risarcimento : Guai in vista per Miley Cyrus. Secondo quando riportato dal sito reuters.com, la pop star è stata accusata di plagio per il suo singolo “Can’t Stop”, estratto dall’album “Bangerz” uscito nel 2013. via GIPHY A citare Miley in giudizio per violazione del copyright è stato il musicista giamaicano Flourgon, che le ha chiesto 300 milioni di dollari di risarcimento per il danno da lui subito. Oltre a Miley Cyrus ...

L'Ue agli Usa : "Noi partner - stop ai dazi" : Ieri a Bruxelles un rappresentante americano ha incontrato il commissario europeo per il commercio Cecilia Malmstroem e il ministro dell'economia del Giappone Hiroshige Seko. Siamo vostri alleati per ...

LUCIANO LIGABUE - PAUsa DALLA MUSICA/ Video - la reazione dei fan : "Meriti questo stop" : LUCIANO LIGABUE annuncia con un Video pubblicato su You Tube un lungo periodo di PAUSA. Nessun nuovo disco e nessun concerto per i prossimi mesi: ecco perché.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Ligabue si prende una paUsa stop a concerti e album : Luciano Ligabue si prende una pausa, senza porre un limite preciso: nessun nuovo album in vista, nessun concerto. Insomma è il momento del riposto per l’artista stremato da due anni di intensissimo lavoro. Libague lo comunica ai suoi fan con un videomessaggio su Facebook, inondato di like e di commenti. “Ho bisogno, e addirittura voglia, in questo caso, di non avere scadenze davanti. Sono bufale quelle che leggete in giro su ...

Possibili nuove conferme per Call of Duty Black Ops 4 : compare nel database di GameStop Usa il merchandise del gioco : Come ogni anno, anche per il 2018 è atteso un nuovo episodio di Call of Duty e, questa volta, dovrebbe tornare protagonista la sotto-serie Black Ops, con Call of Duty: Black Ops 4.Activision, qualche tempo fa, ha già confermato Treyarch come studio di sviluppo del nuovo sparatutto, gli stessi che, appunto, si sono già occupati degli altri titoli legati alla sotto-serie Black Ops. Tuttavia, al momento non sono stati condivisi annunci ufficiali ...

Dazi Usa - Electrolux : stop investimento : 2.08 La multinazionale svedese Electrolux rinvia un investimento da 250mln di dollari per modernizzare l'impianto di Springfield, in Tennessee, dopo i Dazi sull'acciaio e l'alluminio prospettati dal presidente Donald Trump. "Riteniamo che le tariffe possano provocare un aumento dei prezzi particolarmente significativo per l'acciaio sul mercato Usa", ha detto il portavoce della società, Daniel Frykholm. Trump ha annunciato tariffe del 25% ...

Maltempo : A1 chiUsa da Milano a Bologna - stop anche su altri tratti in Emilia Romagna. Treni fermi in Liguria : L'autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo Bologna in direzione sud. La decisione è stata presa per via della pioggia gelata che sta cadendo sul ...

Maltempo - autostrade chiuse in Emilia Romagna a caUsa del gelo. Stop anche ai treni tra Genova - Parma e La Spezia : Il gelo di queste ore sta causando notevoli disagi alla circolazione stradale, soprattutto al Nord. A causa della pioggia ghiacciata, autostrade per l’Italia ha chiuso al traffico alcuni tratti autostradali in Emilia Romagna e Lombardia: A1 tra Milano sud e Sasso Marconi in entrambe le direzioni, A14 tra Bologna San Lazzaro e Cattolica compreso l’intero tratto della diramazione di Ravenna, il raccordo di Bologna Casalecchio e A13 tra ...

Usa - Delta air contro armi : stop sgravi per la compagnia in Georgia : Il parlamento della Georgia, negli Stati Uniti, ha varato una legge che boccia la proposta di sgravi fiscali fortemente voluta dalla Delta Air Lines. Una "punizione" per la compagnia aerea con sede ad ...

Stop alle trivellazioni nel Mare del RagUsano : È la vittoria di chi ha a cuore l'ambiente, la salute e il futuro dell'economia sulle coste siciliane fondato su cultura e turismo. Il petrolio è una minaccia che va scongiurata definitivamente. Si ...