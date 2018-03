Usa | repubblicano Flake | licenziamento Mueller è linea rossa

Usa - la verità sui dazi di Trump E' caos nel Partito Repubblicano Perdita di 146.000 posti di lavoro : “Donald Trump ha fatto il più grande sbaglio della sua presidenza”. Così tuonava l'editoriale del Wall Street Journal mentre commentava l'ordine del 45esimo presidente di imporre dazi di 25 percento sull'acciaio e 10 percento sull'alluminio. La Casa Bianca... Segui su affaritaliani.it

Usa - senatore repubblicano imbarazza Trump Corsa contro il tempo per evitare un altro shutdown : Rand Paul parla per sei ore di seguito in Senato e fa scattare lo shutdown. Poi il Senato trova l'intesa sul budget e ora è Corsa contro il tempo: il testo passa alla Camera che voterà nel pomeriggio, riaprendo di fatto gli uffici pubblici.

Molestie - Usa : deputato repubblicano via dalla Commissione etica : Un deputato repubblicano, Patrick Meehan, è stato rimosso dalla Commissione etica della Camera americana, dopo alcune notizie, riportate dal New York Times, che parlano di un suo accordo con ...