United | Mourinho attacca i giocatori

Manchester United-Brighton - Mourinho sprona i suoi : 'Alcuni hanno avuto paura' : Due gol bastano e avanzano al Manchester United per stendere il Brighton e staccare il pass per la semifinale di FA Cup, una notizia positiva che addolcisce una settimana amara caratterizzata dall'...

Manchester United - Mourinho/ Lo Special One eliminato dalla Champions : "I miei nemici godono - ma..." : Manchester United, Mourinho: lo Special One eliminato dalla Champions League si sfoga sottolineando che i suoi nemici in questo momento godono, ma che non mollerà nemmeno stavolta.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:05:00 GMT)

Mourinho - 12 minuti di monologo per difendersi : "Non lascio lo United" : La critica lo ha massacrato dopo il ko col Siviglia: "Sono fortunato e felice di essere qui. I processi non mi spaventano"

Mourinho : "Sono ancora vivo e sono qui. Con me lo United è tornato a vincere" : Jose Mourinho è vivo e vegeto. E "sono qui" sottolinea in una conferenza stampa delle sue, con un monologo che prende le mosse dalla clamorosa eliminazione in Champions League contro il Siviglia di ...

Champions League - il trionfo di Montella : umilia Mourinho - il Siviglia elimina il Manchester United : Clamoroso all'Old Trafford: Vincenzo Montella guida il Siviglia all'impresa, vince 2-1 ed elimina il Manchester United di Josè Mourinho dalla Champions League . Una delle più grandi sorprese della ...

Manchester United - Mourinho non fa drammi : “Questo è il calcio…”. Intanto De Boer : “Ha speso così tanto per…” : Manchester United, Mourinho- Non fa drammi Josè Mourinho dopo l’eliminazione del Manchester United dalla Champions League ad opera del Siviglia di Vincenzo Montella. Il tecnico portoghese, nel post gara, ha sottolineato: “Non facciamo un dramma per quanto è accaduto. Questo è il calcio, non è la fine del mondo. Non penso che la nostra gara […] L'articolo Manchester United, Mourinho non fa drammi: “Questo è il ...

Manchester United - Van Der Boer si vendica di Mourinho : 'Ha speso un miliardo e gioca così...' : ROMA - La vendetta è un piatto che va servito freddo. Frank de Boer ha aspettato a lungo ma alla fine si è preso la sua rivincita. Dopo aver subito in silenzio le critiche di Mourinho che lo aveva ...

Manchester United stanco di Mourinho : Special One vicino al PSG : L’eliminazione del Manchester dalla Champions per mano del modesto Siviglia di Montella non ha fatto altro che scatenare i tifosi inglesi stanchi dei metodi poco ortodossi dell’ex allenatore dell’inter. La sconfitta dello Special One viene letta anche in chiave mercato: per la prossima stagione sarebbe pronto per la panchina del PSG, capaci di spendere più di 400 milioni di euro per Neymar ma di uscire di nuovo agli ottavi di ...

United - Mourinho : "Non è la fine del mondo - questo è il calcio" : Il tecnico portoghese dopo il ko col Siviglia e l'uscita dalla Champions: "Non è la prima volta per il club..."

LIVE Manchester United-Siviglia - Champions League in DIRETTA : 0-0. Montella cerca l’impresa all’Old Trafford contro Mourinho. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-SHAKHTAR CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI ROMA-SHAKHTAR Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio tra Manchester United e Siviglia. All’Old Trafford la truppa del tecnico portoghese José Mourinho incrocia la compagine guidata dal nostro Vincenzo Montella. Si riparte dallo 0-0 maturato all’andata ...

Il Manchester United a Pogba : “O con Mourinho al 100% - o sei fuori” : Il Manchester United a Pogba: “O con Mourinho al 100%, o sei fuori” Il Manchester United a Pogba: “O con Mourinho al 100%, o sei fuori” Continua a leggere L'articolo Il Manchester United a Pogba: “O con Mourinho al 100%, o sei fuori” proviene da NewsGo.

Pogba salta il Liverpool. Il Manchester United : 'O con Mourinho o sei fuori' : LONDRA - Paul Pogba salterà la sfida con il Liverpool . Il centrocampista francese non ha recuperato da un infortunio subito ieri in allenamento, stando alle notizie ufficiali. Al di là dei problemi ...

Premier League - Salah sfida Mourinho : il clou è United-Liverpool : La sfida tra il Manchester United e Liverpool domani alle 13.30 all'Old Trafford è il clou del weekend europeo, intermezzo tra due settimane di Coppe. Tra gli altri appuntamenti interessanti Siviglia-...