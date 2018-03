Una Vita trame maggio | nuovo lavoro di Fabiana | Cayetana si sbarazza di Teresa?

“Non striscia più… guardala”. La tragedia di Alanna. È Una bambina dolcissima e sta per compiere due anni - ma qualcosa va terribilmente storto. I genitori in preda al panico la portano al pronto soccorso e fanno la peggiore scoperta della loro vita : “Un destino maledetto e ingrato” : Stavano per festeggiare il compleanno della loro bambina . Di lì a qualche giorno avrebbe compiuto due anni e in casa c’era un gran da fare. Tutti erano i fibrillazione per organizzare una festicciola con i fiocchi, ma purtroppo quel momento così felice si è trasformato in un’orrenda tragedia e la vita della famiglia O’Shaughnessy di Auckland (Australia) non è più stata la stessa. Alanna era una bambina dolcissima bella ...

Rihanna invita a cancellare Snapchat per aver messo Una pubblicità contro di lei Video : Sulla nota applicazione per fotografie e non solo, #Snapchat, ieri è stata pubblicata una pubblicita' sponsorizzata in cui si chiedeva agli utenti se avrebbero preferito schiaffeggiare #Rihanna o picchiare Chris Brown a pugni. Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG— Royce Mann @TheRoyceMann March 12, 2018Una pubblicita' che ovviamente non ...