Una Red October in forma tenta il blitz in Laguna

FABRIZIO FRIZZI / “Lotto come un leone”. L'Eredità Una seconda casa - tutti tifano per lui : FABRIZIO FRIZZI dopo il malore si racconta tra le pagine del settimanale Gente con un cauto ottimismo: “Tra un mese saprò come vanno le cure, i medici dicono che…”, la lotta dopo il malore.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:16:00 GMT)

Coinvolti in Una lite familiare due fratelli aggrediscono polizia e carabinieri : arrestati : Un atteggiamento aggressivo iniziato al momento dell'intervento e continuato anche negli uffici del Commissariato. Per i due giovani si sono aperte le porte del carcere, referti medici da due a otto ...

Da Diana a Kate Middleton - quando il futuro è predetto da Una maga : «Incontrerete un uomo importante che si innamorerà perdutamente di voi. Vive a Londra, città dove vi trasferirete, e il suo nome è William». 1995, Kate Middleton sta entrando nell’adolescenza, è graziosa e spigliata. Sul palcoscenico della St Andrew’s School è tra i protagonisti di una recita, una cosa semplice, mica Marlowe o Shakespeare. A un certo punto il suo personaggio incontra una zingara che si offre di leggerle la mano. ...

Per il reddito di cittadinanza ci vuole Una valanga di denaro : Soldi gratis? Il reddito di cittadinanza promesso dai Cinquestelle spacca in due l’Italia. E complica il tandem tra il Movimento e la Lega, in vista di un possibile governo. Al Sud, dove i pentastellati hanno fatto man bassa di voti, qualcuno ha già chiesto ai caf i moduli per l’assegno. Ma il centrodestra, trionfatore al Nord, boccia il bonus: Matteo Salvini non vuole sentirne parlare. Se l’euroscetticismo accomuna da un lato i vincitori del 4 ...

Morta la guardia giurata aggredita in metro : venne colpita con Una spranga di ferro : di Ferdinando Bocchetti Non ce l'ha fatta Franco Della Corte, la guardia giurata di 52 anni aggredita da uno sconosciuto nelle scorse settimane all'esterno della stazione metro di Piscinola. L'uomo, ...

Isola dei Famosi 2018 - Rocco Siffredi e Eva Henger/ Rosa Perrotta scrive Una lettera : le lacrime di Elena : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news. Non si arresta la querelle tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi. L'ex pornodiva risponde alle accuse a Casa Signorini(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:29:00 GMT)

“Non striscia più… guardala”. La tragedia di Alanna. È Una bambina dolcissima e sta per compiere due anni - ma qualcosa va terribilmente storto. I genitori in preda al panico la portano al pronto soccorso e fanno la peggiore scoperta della loro vita : “Un destino maledetto e ingrato” : Stavano per festeggiare il compleanno della loro bambina. Di lì a qualche giorno avrebbe compiuto due anni e in casa c’era un gran da fare. Tutti erano i fibrillazione per organizzare una festicciola con i fiocchi, ma purtroppo quel momento così felice si è trasformato in un’orrenda tragedia e la vita della famiglia O’Shaughnessy di Auckland (Australia) non è più stata la stessa. Alanna era una bambina dolcissima bella ...

Spunta su Amazon Una misteriosa remastered di Call of Duty Modern Warfare 2 : Dopo l'uscita della remastered di Call of Duty Modern Warfare in occasione del lancio di Black Ops 3, in molti avevano sospettato che l'annuncio di Black Ops 4 potesse essere seguito da qualche novità relativa a una eventuale remastered di uno dei capitoli più amati del franchise Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare 2.A sorpresa, Amazon Italia ha messo a listino sulle sue pagine le versioni Xbox One e PS4 di una misteriosa "Cod MW2 ...

Autista aggredisce il capo con Una chiave inglese : arrestato per tentato omicidio : Un 33enne residente a Seregno e originario di Siracusa deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio dopo essere stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito a colpi di chiave inglese alla testa il suo superiore sul...

Marc Marquez - la battuta su Valentino Rossi : 'Felice del rinnovo - corriamo contro Una leggenda'. C'è da credergli? : Alla vigilia dell'inizio della stagione di MotoGp e subito dopo il rinnovo di Valentino Rossi con la Yamaha , parla Marc Marquez , campione del mondo in carica e arcinemico del Dottore. 'Sono felice di ricominciare la stagione, siamo pronti per ripartire. Lo facciamo con il piede giusto. La decisione del rinnovo con la Honda? Non è stato ...

Banche - i tribUnali lumaca frenano il recupero dei crediti deteriorati : Le procedure giudiziarie per recuperare gli Npl superano spesso i tempi richiesti dai regolatori. La Bce impone il recupero in sette anni, ma in molte regioni le aste immobiliari durano di più. Prima che si concluda un’ingiunzione a volte passano i due anni richiesti...

Lo stato sociale del M5s. Più che reddito di cittadinanza è 'Una vita in vacanza' : Roma. Mezz'ora dopo il risultato delle elezioni le proposte del M5s da sballate e demagogiche sono diventate immediatamente serie e innovative. Prendiamo il reddito di cittadinanza. Il mantra adesso è ...