Una persona muore investita da un treno

Stazione di Fasano - treno investe Una persona : un morto - linee sospese : Fasano - E' di un morto il bilancio dell'incidente avvenuto poco fa sui binari della Stazione di Fasano. La vittima, della quale ancora non sono note le generalità , al momento si sa solo che si ...

Valanga nel Bresciano : nessUna persona coinvolta : Una Valanga si è staccata nel pomeriggio lungo la pista Secondino a Montecampione, nel Bresciano: inizialmente si è temuto per uno sciatore, ma a seguito di verifiche non risultano persone coinvolte. L'articolo Valanga nel Bresciano: nessuna persona coinvolta sembra essere il primo su Meteo Web.

Status mette a disposizione Una status bar personalizzabile senza bisogno di root : status è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente una barra di stato personalizzabile in sovrapposizione a quella di sistema. L'app non necessita di permessi di root e non sovrascrive le gesture predefinite né sostituisce la status bar originale, ma offre all'utente la possibilità di personalizzare numerosi aspetti della barra di stato alternativa. L'articolo status mette a disposizione una status bar personalizzabile senza bisogno ...

Francesco Monte - nuovo taglio di capelli : "Coincideva con Una ripartenza personale" : Che un taglio di capelli sia (spesso) sinonimo di un cambio repentino dello stile di vita è roba nota, ma certe volte vuol dire anche dare un taglio al passato; Francesco Monte ne sa qualcosa. Recentemente, prima della (breve) partenza all'Isola dei Famosi ha voluto darsi un nuovo tono: dal capello lungo stile bravo ragazzo d'antan che abbiamo trovato anche nell'ormai famigerato periodo complicato post Cecilia Rodriguez; a quello corto, ...

Tumori : cure secondo Dna - Una “bussola” per terapie super personalizzate : Una ‘bussola‘ che guidi gli oncologi nella caccia alle mutazioni del cancro, verso cure super personalizzate fin nel Dna della malattia. Parola d’ordine: profilazione genomica. Una strategia che apre la strada alla medicina di precisione, per colpire in ogni paziente le specifiche alterazioni responsabili della crescita del suo tumore. Il farmaco giusto alla persona giusta, leggendo la carta d’identità genetica del ...

VALERIO SCANU/ “A Maria De Filippi devo molto ma non si può essere schiavi di Una persona per sempre” : VALERIO SCANU, Maria De Filippi: il cantante sardo sta per pubblicare un nuovo libro autobiografico che si intitolerà Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 07:19:00 GMT)

Game of Thrones 8 avrà Una fine tragica per tutti i personaggi? L’indizio dai piani alti di HBO : Sappiamo tutti che Il trono di spade non ha mai lesinato sui morti nel corso della sua rispettabile carriera, ma Game of Thrones 8 potrebbe essere destinata a lasciare il segno anche in questo senso: direttamente dai piani alti di HBO arriva una sibillina dichiarazione che mette a repentaglio le vite non di uno né di qualcuno, ma di tutti i personaggi superstiti della serie. Durante un discorso pronunciato alla INTV conference tenutasi ...

Lo stress è molto contagioso. Per questo accanto ad Una persona stressata vi innervosite : Quando siamo accanto ad una persona stressata, capita non di rado di sentirci addosso lo stesso nervosismo e la stessa ansia. Ma per quale motivo si avverte una sensazione simile? Secondo un gruppo di studiosi della University of Calgary, ci sarebbe una spiegazione scientifica: stando alla loro ricerca, pubblicata sulla rivista "Nature Neuroscience", lo stress sarebbe estremamente contagioso, al punto tale da trasferirsi da persona a persona.Il ...

Tirrenia si vanta di avere personale "tutto italiano" - ma forse non è stata Una grande idea : Tirrenia e Moby scivolano sul marketing, esponendosi alle bordate dei social network. Ha creato grande scalpore la locandina con la quale le due compagnie marittime invitano a viaggiare sulle loro navi, il cui personale “è tutto italiano”. Tasto sensibile all’indomani delle elezioni, nelle quali il tema degli stranieri ha dominato, e che ha portato molti commentatori ad accusare l’armatore, Vincenzo Onorato, di ...

Tromba d'aria in Campania - danni ingenti a edifici e automobili : Una persona ferita : Una sola persona ferita, in maniera lieve, ma poteva essere decisamente più drammatico il bilancio dopo la Tromba d'aria che questa sera ha colpito gran parte della provincia di...

Valentina Verdecchi vs Bryan/ Amici 17 - "Sei Una bruttissima persona - falsa" : il ballerino scoppia in lacrime : Valentina Verdecchi contro Bryan ad Amici 17. La ballerina sbotta dopo la puntata: "Sei una bruttissima persona, falsa"; il ballerino ha una crisi e scoppia in lacrime(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Amici 17 : Valentina contro Bryan : “Sei Una brutta persona” : Daytime Amici, Valentina furiosa attacca il ballerino Bryan Scintille nella scuola di Amici 17. La puntata andata in onda in diretta sabato scorso con Maria De Filippi ha scatenato polemiche e contrasti fra gli allievi del talent show di Canale 5. L’appuntamento pomeridiano prefestivo si è concluso con la padrona di casa che ha tentato, inutilmente, di assegnare le maglie verdi del serale chiedendo ai ragazzi stessi chi volessero. In una ...

Bankitalia - cresce la povertà : Una persona su quattro a rischio : La crisi continua a tenere sotto scacco molte famiglie italiane e nonostante qualche segnale di schiarita aumentano decisamente i nulcei a rishio povertà. Secondo l' Indagine sui bilanci delle ...