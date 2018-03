“Una notte di passione” Isola | Craig Warwick rivela tutto A Domenica Live scoppia il

caffeinamagazine

: Grazie Firenze per l'energia che mi avete trasmesso ?? Non ho parole per descrivere quanto siete stati meravigliosi??… - ThomasOfficial : Grazie Firenze per l'energia che mi avete trasmesso ?? Non ho parole per descrivere quanto siete stati meravigliosi??… - milly_carlucci : 50 punti ottenuti dal mago Silvan, il nostro Ballerino per una Notte #BallandoConLeStelle a chi vorreste dare il te… - milly_carlucci : Via al televoto! #BallandoConLeStelle è arrivato il momento del nostro Ballerino per una Notte, il mago Silvan -

(Di domenica 18 marzo 2018) Dell’dei Famosi si parla di continuo, questa edizione sfortunata sta creando non pochi grattacapi. La situazione è così tesa che, come riportato da Davide Maggio, pare che Mediaset si volgia liberare del format per rispedirlo al mittente, ovvero Rai 2. Nella puntata del 18 marzo di, in studio si è tornati a parlare di uno dei tanto argomenti spinosi, peraltro sempre sollevato da Eva Henger, cioè l’ipotetico flirtno tra due concorrenti impegnati sentimentalmente. I rumors dicono che si tratti di Anmaurys perez e Cecilia Capriotti. Ovviamente, il naufrago ancora in gara formalmente non sa nulla e abbiamo visto come sull’isla Bonita abbia voluto mantenere un comportamento irreprensibile, cedendo il letto in via esclusiva ad Alessia mancini, ma in Italia la Capriotti si difende con le unghie e con i denti. Questa volta la showgirl ha ...