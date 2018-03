Un nuovo gameplay trailer per il survival post-apocalittico Far | Lone Sails

Rare pubblica il nuovo "Gameplay Launch Trailer" di Sea of Thieves : A meno di una settimana dall'arrivo sugli scaffali di Sea of Thieves, oggi Rare ha pubblicato un inedito "Gameplay Launch Trailer" del gioco che propone un assaggio di tutta l'azione e il divertimento di cui saremo protagonisti nei panni di socievoli pirati.Nelle sequenze del trailer vediamo le scene di vita quotidiana di un pirata di Sea of Thieves, tra feste nelle taverne degli avamposti, scontri a fuoco con altri corsari umani e addirittura ...

Un nuovo video di gameplay ci mostra State of Decay 2 affrontato in solitaria : State of Decay 2 sta arrivando su PC e su Xbox One, sempre meno tempo ci separa dall'uscita dell'atteso gioco che, come probabilmente già saprete, godrà di alcune migliorie su Xbox One X rispetto alla versione console standard.Oggi l'atteso gioco di Undead Labs torna protagonista con un interessante filmato di gameplay che ci mostra come affrontare l'avventura in solitaria. Il video, della durata di 22 minuti, è stato condiviso da IGN e non ...

Leo e Vincent in fuga nel nuovo video gameplay di A Way Out : Questa mattina GamesRadar+ ha pubblicato un interessante video di gameplay per A Way Out, l'action cooperativo sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le sequenze del video mostrano i due protagonisti, Leo e Vincent, fuggire tra i reparti di un ospedale mentre sono inseguiti dalla polizia.Il video evidenzia il buon ritmo del gameplay, che passa velocemente tra i due personaggi e ...

Un dungeon e una brutale boss battle nel nuovo video gameplay di Code Vein : A distanza di qualche tempo dalle ultime immagini in alta definizione dedicate a Code Vein, torniamo dare uno sguardo al gioco in azione grazie a Bandai Namco che, nel corso di un evento tenuto dalla rivista nipponica Dengeki PlayStation ad Akihabara, Tokyo, è tornata a mostrare il suo titolo. Il video, riportato da Dualshockers, ci permette un nuovo sguardo a una porzione di gameplay di Code Vein tratta dalla demo Second Blood, ovvero quella ...

nuovo gameplay di Code Vein dedicato a dungeon e boss : Nel corso di un evento tenutosi ad Akihabara, a Tokyo, Bandai Namco ha diffuso un Nuovo, lungo video gameplay dedicato a Code Vein: la clip mostra una demo del gioco intitolata Second Blood, a differenza della demo giocabile che era presente al Tokyo Game Show intitolata First Blood. La demo mostra una sezione di gameplay in un dungeon, nel quale vediamo i protagonisti combattere contro alcuni Lost minori, ma abbiamo la possibilità di ...

The Long Reach : possiamo vedere un nuovo gameplay del puzzle game d'avventura : The Long Reach è un puzzlegame tinto di avventura e cosparso di misteri dai connotati horror e thriller in arrivo per Nintendo Switch.Come riporta Nintendoeverything, a storia si svolge nel New Hampshire, nella cittadina di fantasia di Baervox. Il gioco si ispira a Lone Survivor e The Cave, per quanto non sia ambientato in un mondo post-apocalittico e fiabesco.In pixel art, riesce a riprodurre immagini falla vasta forza espressiva ugualmente, ...

Tennis World Tour : un nuovo video di gameplay mostra un incontro tra Federer e Monfils : Breakpoint Studio ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay di Tennis World Tour, il titolo sportivo tanto atteso da quell'importante fetta di fan vedovi dei grandi videogiochi Tennistici del passato. Il video, riportato da Gamespot, mostra un incontro tra Roger Federer e Gael Monfils, ed è utile per farsi un'idea del gameplay del gioco in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch.Tennis World Tour potrà contare su un sistema di controlli ...

Mordhau : ecco un nuovo gameplay del gioco medievale in prima persona : Il team che sta dietro a Mordhau ha pubblicato un nuovo video gameplay, riporta DSOgaming.Nel filmato possiamo avere ben sette minuti di gioco nei quali vediamo all'opera il gioco da mischia medievale in prima persona, nel quale impersonificheremo un combattente alle prese con mischie e duelli all'arma bianca in multiplayer. Saranno supportati fino ad un massimo di 64 giocatori con tanto di cavalli, macchine d'assedio e castelli da assaltare.Il ...

Far Cry 5 : vediamo le Whitetail Mountains - territorio di Jacob Seed - in un nuovo gameplay : Far Cry 5 è senz'altro uno dei giochi più attesi del mese di marzo, e ora ha ottenuto un nuovo video gameplay che mette in mostra una delle aree più caotiche del gioco, le Whitetail Mountains.Come riporta Segmentnext, si tratta del territorio forestale di Jacob Seed, fratello di Joseph Seed ovvero l'antagonista principale del gioco.Nel filmato possiamo vedere come sia possibile utilizzare l'ambiente a nostro vantaggio, utilizzando postazioni ...

Nuovi gameplay per il nuovo gioco de "L'Attacco dei Giganti" : Koei Tecmo Europe ha pubblicato una serie di Nuovi trailer per l'imminente colossal action game A.O.T. 2, basato sul successo mondiale del fenomenale anime, 'Attack on Titan'. Previsto per il 20 marzo 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione digitale per PC Windows su Steam, i giocatori si lanceranno nella densa azione sul campo di battaglia della serie conosciuta per il suo Custom Scout, che offre una nuova prospettiva ...

TT Isle of Man si mostra in un nuovo gameplay TRAILER : Bigben e Kylotonn svelano un nuovo video del GAMEPLAY di TT Isle of Man disponibile dal 6 marzo 2018 su PlayStation®4 e Xbox One, mentre per la versione PC bisognerà attendere il 27 marzo. TT Isle of Man sfreccia in un nuovo GAMEPLAY TRAILER TT Isle of Man non offre solo il leggendario percorso di Snaefell Mountain; nel gioco sono presenti altri 9 esclusivi tracciati, ispirati a tracciati veri. Questi tracciati permetteranno ai ...

Harry Potter : Hogwarts Mystery – rilasciato un nuovo gameplay trailer : Harry Potter: Hogwarts Mystery dopo il suo annuncio ufficiale si posiziona ai primi posti dei giochi mobile più attesi di quest’anno. I fan possono ora registrarsi su Google Play per essere i primi a sapere quando il gioco sarà disponibile. Jam City ha rilasciato inoltre il secondo trailer ufficiale, il titolo prodotto sotto la licenza di Warner Bros. Interactive Entertainment e sviluppato da Jam City verrà rilasciato per dispositivi ...

Jiren è il protagonista del nuovo video gameplay di Dragon Ball Xenoverse 2 : Mentre le ultime notizie su Dragon Ball Xenoverse 2 ci parlavano dell'ottimo andamento del gioco in Giappone in versione Nintendo Switch, ecco che oggi spunta un nuovo video dedicato a uno dei personaggi in arrivo con l'Extra Pack 2.A breve Bandai Namco renderà disponibile l'aggiornamento che includerà alcuni personaggi come Androide 17 Ranger, Fuu, Goku Ultra Istinto e Jiren. Proprio a quest'ultimo lottatore è dedicato il nuovo filmato di ...

Hokuto ga Gotoku : il nuovo video di gameplay ci mostra l'arena di Eden : I fan di Kenshiro attendono con ansia un nuovo titolo dedicato alla loro serie preferita e, sicuramente, Hokuto ga Gotoku, potrebbe soddisfare le esigenze di questi giocatori. Tuttavia, al momento il gioco di SEGA dedicato all'amato Ken il Guerriero è previsto in uscita solamente in Giappone, ma nulla esclude che potrebbe arrivare anche in occidente.Hokuto ga Gotoku lo abbiamo visto in azione recentemente in due video focalizzati ...