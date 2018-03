Ucraina | Russia | ' Ai nostri cittadini viene impedito il voto'

Ucraina - Ue proroga sanzioni Russia : Altre misure dell'UE in vigore, in risposta alla crisi in Ucraina, includono sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell'economia russa.

Ucraina - Ue proroga sanzioni Russia : 10.54 Il Consiglio dell'Ue ha prorogato di altri 6 mesi, fino al 15 settembre, "le misure restrittive nei confronti della Russia, adottate in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla deliberata destabilizzazione dell'Ucraina". Le misure consistono nel congelamento dei beni e in restrizioni di viaggio e continuano ad applicarsi a 150 persone e 38 entità. Altre misure dell'UE in vigore, in risposta alla crisi in Ucraina, includono ...

Russiagate - Manafort pagò ex politici Ue per creare una lobby pro Russia sull'Ucraina : L'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump distribuì oltre 2 milioni di euro, sostengono i procuratori Usa. L'obiettivo del gruppo era appoggiare l'ex presidente ucraino Viktor Yanukovych, sostenuto da Mosca. Era gestito da un "ex cancelliere europeo" che i media austriaci indicano in Alfred Gusenbauer

La Polonia costruirà barriere lungo i confini con Ucraina e Bielorussia - : Il progetto costerà allo Stato polacco 150 milioni di zloty , 42 milioni di dollari, . Secondo il ministro dell'Agricoltura della Polonia Krzysztof Jurgiel, si stanno ultimando i dettagli ed il ...

Perché l'Ucraina non può dichiarare guerra alla Russia - : Così Turchinov ha risposto alla domanda della difesa dell'ex presidente ucraino Viktor Yanukovich sul motivo per cui le nuove autorità di Kiev non hanno dichiarato guerra alla Russia dopo la sua ...

Lavrov : Russia trarrà conclusioni dalla fornitura di armi letali statunitensi all'Ucraina - : "Non possiamo vietare agli americani di inviare armamenti, ma trarremo sicuramente le nostre conclusioni. Il fatto che i rappresentanti di Donetsk e Lugansk, che hanno l'opportunità di difendersi da ...

Russia - Morozov : Su-25 abbattuto con lanciarazzi proveniente dall'Ucraina - : "Lo scorso autunno nel magazzino militare di Kalinovka, in Ucraina, è scoppiato un incendio che ha avuto conseguenze disastrose. Anche fonti ufficiali ucraine non hanno escluso che possa essersi ...

Ministero esteri Ucraina mette la Russia a stesso livello di sicurezza di Siria e Somalia - : "Ancora una volta chiediamo agli ucraini di non recarsi in paesi pericolosi: Libia, Siria, Yemen, Somalia, Russia. I nostri consoli sono molto limitati nelle possibilità di aiutare, anche se fanno l'...