Uccisa mentre era appartata con amante | proseguono indagini

“Cresciuta in Italia - l’hanno Uccisa mentre inseguiva i suoi sogni” : la morte orribile a 18 anni - massacrata senza pietà (e senza motivo) sotto gli occhi di tutti. Una storia che fa rabbia : Una fine orribile, un caso che non può non scatenare rabbia e indignazione. E che ha visto perdere la vita una ragazza che al nostro Paese era stata legata fin da bambina. Una morte, la sua, che ha fatto infuriare ancora di più gli utenti Italiani una volta emersi i suoi trascorsi nel Bel Paese. Sì perché Mariam Moustafa, di origini egiziana, era cresciuta a Ostia, a pochi passi dalla capitale. La giovane, 18 anni, ha perso la vita dopo ...

Donna Uccisa mentre era con l'amante - boss della 'ndrangheta. La polizia : "Non escludiamo movente passionale" : Una Donna è stata uccisa nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria mentre era appartata in auto col suo amante che è stato ferito ad un braccio. Fortunata Fortugno, di 48 anni, è stata raggiunta alla testa da colpi di pistola sparati da più persone. Il ferito, Demetrio Lo Giudice (53), coinvolto nell'operazione "Eremo", è ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta.La polizia non esclude ...

