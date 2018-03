Uccisa da baby-gang in Gb | la mamma di Mariam | ' L' avevano già aggredita' | La Procura

18enne romana piacchiata e Uccisa da baby gang a Nottingham - Procura avvia indagine : La Procura di Roma ha aperto una indagine in relazione alla morte di Mariam Moustafa, la diciottenne di origini egiziane nata e cresciuta a Roma nel quartiere litoraneo di Ostia, picchiata da una baby -...

Londra - romana di 18 anni Uccisa da baby-gang : i genitori accusano polizia e ospedale : Calci, pugni, in dieci contro una fino a ridurla in fin di vita. Una baby gang composta da ragazze inglesi di origine africana e lei, Mariam Moustafa, in compagnia di un amico, Pablo, che ha potuto ...