TV | RAI3 | a “Tutta Salute” si parla della terapia del dolore

TV - RAI3 : a “Tutta Salute” si parlerà dei dolori alla spalla : Nella puntata di “Tutta Salute” in onda lunedì 12 marzo alle 10.45 su Rai3, Michele Mirabella e Pierluigi Spada parleranno della spalla, una delle articolazioni più complesse e delicate del nostro corpo. Un dolore fastidioso alla spalla può avere varie cause, come l’artrosi e le tendinopatie, o derivare da eventi traumatici quali le lussazioni e, peggio ancora, le fratture. Come si individuano le cause e come si può guarire senza ...