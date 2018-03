TV | RAI3 | a “Passato e Presente” le 5 giornate di Milano

meteoweb.eu

: RT @RadiocorriereTv: «Con me nell'inferno del loro passato»?? In attesa della nuova puntata di @StorieMaledette, la domenica in prima serata… - seguosolochi : RT @RadiocorriereTv: «Con me nell'inferno del loro passato»?? In attesa della nuova puntata di @StorieMaledette, la domenica in prima serata… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: «Con me nell'inferno del loro passato»?? In attesa della nuova puntata di @StorieMaledette, la domenica in prima serata… - ElenaGio2002 : RT @RadiocorriereTv: «Con me nell'inferno del loro passato»?? In attesa della nuova puntata di @StorieMaledette, la domenica in prima serata… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Il 1848 è un anno cruciale della storia europea, il continente è attraversato da moti rivoluzionari in cui le aspirazioni democratiche e repubblicane della borghesia in ascesa si mescolano con le rivendicazioni nazionaliste e indipendentiste di tanti popoli ancora sottomessi ai grandi imperi., capitale del Lombardo-Veneto, da più di un secolo sotto la dominazione austriaca, insorge e per cinque giorni impegna le truppe del maresciallo Radetzky in una furiosa battaglia urbana. Alla fine il popolo milanese riesce a cacciare gli austriaci. A– in onda lunedì 19 marzo alle 13.15 sue alle 20.30 su Rai Storia – Paolo Mieli ne parla con il professor Gilles Pécout. La guida politica dell’insurrezione è divisa tra i democratici, capeggiati da Carlo Cattaneo, e i moderati, guidati dal podestà Gabrio Casati. Il primo vuole salvaguardare il carattere ...