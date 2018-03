TV | Rai Storia | a “Cronache dall’Antichità” pagine di storia greca

Diretta Milano-Sanremo 2018/ Streaming video Rai : Vincenzo Nibali vincitore - lo Squalo è nella storia! : Diretta Milano Sanremo 2018: info tv e Streaming video, percorso e vincitore. Dopo il successo della Due Mari Kwiatkowski si confermerà ancora al traguardo?.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:29:00 GMT)

Lo straordinario racconto “Palazzo vecchio : una storia di arte e potere” in prima tv su Rai3 : Simbolo della grandezza della città di Firenze, Palazzo vecchio e` uno dei monumenti più iconici al mondo, ma soprattutto una delle testimonianze più luminose di come potere e arte siano indissolubilmente legate tra loro.Lo straordinario museo – che fu sede della Signoria, del Ducato di Firenze, del Parlamento del Regno d’Italia e tuttora sede del Comune di Firenze – è protagonista della suggestiva ricostruzione con animo documentaristico ...

Tomb Raider 2018. Ci sono voluti 20 anni ma la nuova Lara Croft è tutta un’altra storia : Come una qualsiasi valletta era diventata famosa principalmente per essere tettona, in un’era in cui i videogiochi in ambiente 3D erano disegnati a poligoni giganti. Lara Croft aveva un grosso angolo al posto delle tette ma tanto bastava per il facile scandalo (per i genitori e i media) e il facile eccitamento (dei compratori). In shorts e treccia era stata protagonista di tre avventure (i primi tre Tomb Raider) molto influenti nel mondo ...

Il nuovo tRailer di Extinction si focalizza sulla storia : Dopo aver dato uno sguardo a sequenze di gameplay di Extinction, oggi si torna a vedere il gioco in azione nel nuovo trailer riportato da Dualshockers.Da quando Iron Galaxy Studios ha annunciato Extinction per PC, PS4 e Xbox One lo scorso giugno, ha mostrato alcuni elementi della storia del gioco, ma non li ha approfonditi completamente. Oggi, finalmente, è stato rilasciato un nuovo trailer totalmente incentrato sulla storia.Nel mondo di ...

“Addio - grande”. Lutto in Rai : il ‘signore’ della domenica se ne va. Presenza elegante e professionale - e quella frase che è entrata di diritto nella storia della tv italiana : Lutto nel mondo del giornalismo. È deceduto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni. Un pezzo di storia del giornalismo partenopeo. Era esperto anche di archeologia: un programma che ha seguito per anni e amava molto era “L’occhio del Faraone”. Tra le sue conduzioni anche l'”Emigrante”. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio. È morto a causa di una grave ...

LE SCANDALOSE - Torna su Rai Storia il 13 marzo : Le SCANDALOSE Le storie delle assassine e delle criminali del dopoguerra, che diedero vita alla cronaca nera, censurata durante il Fascismo. È il documentario " Le SCANDALOSE " di Gianfranco Giagni, che Rai Cultura propone martedì 13 marzo 2018 alle 22.10 su Rai Storia. Accompagnate dagli ...

TV - Rai3 : a “La Grande Storia” il racconto dell’altro fronte - il sacrificio delle donne : In occasione dell’anniversario della fine della Prima guerra mondiale, “La Grande Storia“, in onda da lunedì 12 marzo, alle 23.15 su Rai3, vuole ricordare – attraverso inedite immagini restaurate e ricolorate e grazie al contributo storico di Paolo Mieli – il sacrificio di chi non ha combattuto in prima linea ma che ha sopportato ugualmente gli stessi disagi, le stesse fatiche, gli stessi lutti: le donne. Infermiere, ...

TV - Rai Storia : “La croce e la spada” - Santa Caterina da Siena e i suoi luoghi di culto : Caterina nasce a Siena nel 1347, ventitreesima figlia di un tintore. Fin da piccola decide di non sposarsi e vive in una piccola cella che si ricava in casa, vestendo la tunica bianca e il mantello nero dei domenicani. Passa la vita dedicandosi attivamente alle opere di carità, curando i malati e i lebbrosi e assistendo i condannati a morte. Secondo la tradizione muore a Roma a trentatré anni, nel 1380, sfinita dalle troppe penitenze. Viene ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dall’antichità” Roma - dal mito alla storia : 753 a.C., 21 aprile: l’anno e il giorno zero per i Romani, il momento della fondazione. Una data al centro di “Cronache dall’antichità” il programma di Rai Cultura, in onda lunedì 12 marzo alle 21.10 su Rai storia. Cristoforo Gorno inizia la sua indagine nell’ansa del Tevere dove, secondo la tradizione, la lupa avrebbe trovato i gemelli Romolo e Remo. Il percorso continua tra le rovine e i monumenti sui sette colli, per capire che ...

DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA CONTRARIA - SU Rai 4/ Info streaming : storia di 3 bimbi uccisi (oggi - 10 marzo 2018) : DEVIL'S KNOT - FINO a PROVA CONTRARIA, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 10 marzo 2018. Nel cast: Reese Witherspoon e Colin Firth, alla regia Atom Egoyan. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:29:00 GMT)

Il vento dall'est sussurra una nuova storia : il teaser tRailer italiano de Il ritorno di Mary Poppins - Best Movie : [Per tutti gli aggiornamenti sul mondo Disney, non dimenticate di seguire www.Movieforkids.it ] Dopo quello in lingua originale di qualche giorno fa , ecco arrivare online anche il primo teaser trailer italiano de Il ritorno di Mary ...

TV - Rai Storia : “La croce e la spada” - San Nicola di Bari e la Basilica : Capolavoro dell’arte romanica, la Basilica San Nicola a Bari è anche il luogo in cui riposano i resti del Santo, nella cosiddetta Cappella delle Reliquie. Se ne parla nel nuovo appuntamento con “La croce e la spada”, in onda lunedì 5 marzo alle 22.10 su Rai Storia. La Basilica presenta un corredo scultoreo di altissimo livello, con il maestoso Portale dei Leoni della fiancata nord. I capitelli della cripta e del ciborio sono di elevata qualità, ...

TV - Rai Storia : sulle tracce di Ulisse e Agamennone a “Cronache dall’antichità – dal mito alla storia” : Il più potente dei re achei partiti per Troia, e il più astuto, curioso e avventuroso degli eroi. Con la Storia di Agamennone e Ulisse, e i loro viaggi in Grecia e in Italia, torna “Cronache dall’antichità – dal mito alla Storia” in onda lunedì 5 marzo alle 21.10 su Rai Storia. Indagando sui loro destini, Cristoforo Gorno mette a confronto il mito dei poemi di Omero con le tracce di verità storica, muovendosi tra Micene, Tirinto e le ...

I terremoti nella storia : il terremoto della Liguria del 23 febbRaio 1887 : Il 23 febbraio 1887 alle ore 06:22, 06:29 e 08:51 tre forti terremoti interessarono la Liguria Occidentale, anticipati il giorno precedente e fino alla prima mattina da una serie di scosse leggere. Secondo le ricostruzioni, la scossa delle 6.22 e quella delle 8.51 furono particolarmente intense. I comuni nella fascia costiera tra Sanremo ed Alassio, più vicini all’epicentro, presumibilmente situato in mare al largo di Imperia, subirono ...